Prezenter TVN24 „prostując” informacje z konferencji PiS... sam skłamał

„TVN24 i Polsat News przerwały konferencję posłów PiS” - zachwyca się WP. Chodzi o sytuację z godziny 10, gdy posłowie Daniel Milewski i Rafał Bochenek z Prawa i Sprawiedliwości oraz Jan Kanthak z Solidarnej Polski zaapelowali do Donalda Tuska, by jako szef EPL, która ma większość w PE, wpłynął na energetyczną politykę unijną. TVN24 przerwał transmisję, a prezenter Robert Kantereit przekonywał widzów, że podane informacje były nieprawdziwe. Sęk w tym, że on sam skłamał nt. słynnych plakatów o kosztach produkcji energii.

– Od dłuższego czasu rząd PiS i politycy Zjednoczonej Prawicy zwracają uwagę w mediach, że ceny rachunków w dużej mierze wynikają z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i cen za certyfikaty emisyjne za jedną tonę emisji. Na przestrzeni ostatnich lat ceny certyfikatów drastycznie wzrosły. Jeszcze kilka lat temu cena jednego certyfikatu za tonę emisji wynosiła kilka euro, dzisiaj te ceny poszybowały do 100 euro za tonę emisji. To bezpośrednio przekłada się na koszty energii elektrycznej – mówił poseł Rafał Bochenek. Po tych słowach TVN24 przerwał transmisję.



– Konferencja w Sejmie. Panowie mówią o tym, co wywiesili na plakatach – gdzie pokazano, że 60 proc. kosztów, jakie płacimy za energię, to koszta narzucone przez Unię Europejską, o czym specjaliści mówią, że to nieprawda, że 23 proc. Także tutaj się mówi o tym, że to propaganda – powiedział prowadzący program na żywo w TVN24 Robert Kantereit.



.@EUinPL potwierdza, że koszty uprawnień do emisji CO2 stanowią 60% kosztów produkcji energii, co przedstawia kampania prowadzona przez Polskie Elektrownie!

Reklamy z kampanii Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie podkreślają, że polityka klimatyczna UE równa się wysokie ceny energii elektrycznej. Na reklamach umieszczono grafikę z żarówką, w której 60 proc. stanowi flaga Unii Europejskiej.



Uruchomiono też serwis internetowy Polskielektrownie.com.pl, na którym zapewniono, że celem akcji jest „poinformowanie społeczeństwa, jaka jest struktura kosztów produkcji prądu w Polsce oraz jaki wpływ na podwyżki cen energii ma polityka klimatyczna Unii Europejskiej”.





Na stronie przypomniano, że w Polsce nadal ok. 70 proc. energii elektrycznej jest produkowane w elektrowniach węglowych, które od kilku lat muszą kupować uprawnienia do emisji CO2. - W ciągu ostatniego roku cena uprawnień do emisji CO2 drastycznie wzrosła. W konsekwencji 60 procent kosztu wytworzenia energii elektrycznej w Polsce to koszty opłaty klimatycznej - podkreślono.

- Unijna Polityka Klimatyczna jest podstawową przyczyną podwyżek cen prądu. Jeszcze w 2016 roku cena uprawnień wynosiła ok. 6 euro za tonę. Obecnie sięga niemal 90 euro za tonę co oznacza, że w ciągu 5 lat wzrosła 15-krotnie - dodano.





Problem w tym, że to TVN24 oszukało widzów, ponieważ na plakatach, o których mówił prezenter, pojawia się informacja o 60 procentach, ale kosztów produkcji energii, a nie końcowych dla odbiorców. Ten fakt zresztą – chcąc sprostować plakaty – potwierdza również profil Komisji Europejskiej.