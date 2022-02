Na Ukrainie spodziewali się wzmożenia kremlowskiej propagandy. Echa wyjazdu pracownika Onetu

Nie milkną echa wyjazdu Marcina Wyrwała z Onetu na Ukrainę. Przed pracownikiem polskiego portalu ostrzegano już na ukraińskim blogu „Faszyk Doniecki”, często poruszającym kwestię rosyjskiej propagandy i dezinformacji. Teraz kolejni internauci nie kryją oburzenia wysłaniem na Ukrainę akurat Wyrwała. „Wiemy już mniej więcej, jak wytłumaczyć ukraińskim mediom, że wywiady z terrorystami i rosyjskimi pełnomocnikami są w zasadzie złym pomysłem. A co zrobić z obcokrajowcami?” – komentuje jeden z Ukraińców.

Kilka dni temu opisywaliśmy ostrzeżenie, jakie pojawiło się na proukraińskim blogu z Doniecka fashikdonetsk.com, dotyczące Marcina Wyrwała z Onetu. W tekście pojawiły się zarzuty, że pracownik portalu słynie z „materiałów na rosyjskie zamówienie”.





Echa ostrzeżenia na proukraińskim blogu

Wszystkim, którzy podważają wiarygodność bloga, na którym pojawiło się ostrzeżenie przed Wyrwałem z Onetu - polecam fragment z „Tygodnika Powszechnego” (styczeń 2021 r.) na jego temat: pic.twitter.com/djZ2LGcI02 — Samuel Pereira (@SamPereira_) February 10, 2022

Ukraińscy dziennikarze w szoku

Spodziewali się twarzy kremlowskiej propagandy

Autor tekstu nie krył oburzenia faktem wpuszczenia Wyrwała na Ukrainę, porównując go do głównych postaci putinowskiej propagandy. Przypomniano przy tym m.in. skandaliczny wywiad, jaki Marcin Wyrwał przeprowadził z z proputinowskim politykiem Denisem Puszylinem, byłym już premierem samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej – o czym więcej pisaliśmyPo naszej publikacji w sieci pojawiły się wątpliwości, czy tego typu zastrzeżenia proukraińskiego blogera (zresztą na stronie „Faszyk Doniecki” publikuje wielu twórców pod pseudonimami) warto nagłaśniać. Jak jednak zauważa szef portalu tvp.info Samuel Pereira, nie był to odosobniony głos jednego blogera.Do sprawy Wyrwała odniósł się także popularny polityczny bloger i dziennikarz związany z ukraińskimi mediami Viktor Tregubov. Udostępniając artykuł o pracowniku Onetu przyznał, że na Ukrainie udało się wytłumaczyć mediom, że wywiady z rosyjskimi separatystami i terrorystami są „złym pomysłem”, ale zastanawia się – w kontekście Wyrwała – „co zrobić z obcokrajowcami”.Znacznie ostrzej wypowiada się dziennikarz ukraińskiej telewizji ATR nadającej dla Tatarów Krymskich, która po aneksji Krymu przeniosła nadawanie na terytorium kontrolowane przez Kijów.w mocnych słowach przyznaje, że spodziewał się kremlowskiej propagandy wysłanej z misją na Ukrainę, lecz nie spodziewał się, że będzie to dziennikarz z Polski.„Zatrzymać tego prorosyjskiego lewicowca, który swobodnie przybywa na Ukrainie! Co więcej, będzie publikować »bezstronne« raporty z okupowanego przez Rosję Krymu. A niedługo jeszcze przywiozą nam Ksenię” – komentuje Muzhdabaev, wspominając o