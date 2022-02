Szefowa brytyjskiego MSZ w Moskwie: NATO nie zrezygnuje z zasady „otwartych drzwi”

Szefowie dyplomacji Rosji i Wielkiej Brytanii, Siergiej Ławrow i Liz Truss, rozmawiali w Moskwie o kryzysie wokół Ukrainy i żądaniach Moskwy w sprawie tzw. gwarancji bezpieczeństwa. Rosja chce, żeby Sojusz Północnoatlantycki zrezygnował z rozszerzania się na wschód i wycofał wojska z państw, które podpisały pakt po 1997 r. Brytyjska minister spraw zagranicznych odpowiedziała, że państwa NATO nie zrezygnują z zasady „otwartych drzwi”. Ostrzegła, że wtargnięcie rosyjskich wojsk na Ukrainę będzie oznaczało dla Rosji poważne konsekwencje.

Na konferencji prasowej Liz Truss podkreśliła, że kraje NATO są gotowe wspólnie z Rosją pracować nad deeskalacją napięcia. Jednocześnie podkreśliła, że nie może się to odbywać kosztem terytorialnej integralności i bezpieczeństwa Ukrainy.



Podkreśliła również, że Sojusz nie zamierza rezygnować ze swoich podstawowych zasad, w tym z zasady „otwartych drzwi” dla państw, które chcą stać się jego częścią.



Szefowa brytyjskiej dyplomacji oskarżyła też Rosję o agresywne zachowanie. Podkreśliła, że dyplomacja Rosji nie powinna przeszkadzać Ukrainie w decydowaniu o swojej przyszłości. Ostrzegła, że wojna przeciwko Ukrainie byłaby długim konfliktem, sojusznicy Kijowa wprowadziliby sankcje, a gazociąg Nord Stream 2 nie zostałby uruchomiony.



– Fakty mówią same za siebie. Widzimy zwiększenie liczby wojsk na granicy z Ukrainą, wojnę hybrydową w celu destabilizacji sytuacji na Ukrainie. Rosja ma wybór, może iść drogą dyplomatyczną i współpracować z NATO, albo kontynuować tę drogę, którą widzimy – powiedziała Truss.

#wieszwiecej Polub nas

Truss po rozmowach w Moskwie z Ławrowem wspomniała, że minister zapewnił, iż Rosja nie ma w planach inwazji na Ukrainę.– Potrzebujemy, by te słowa zmieniły się w czyny. Żołnierze i sprzęt wojskowy muszą zostać przemieszczone w inne miejsce niż pogranicze z Ukrainą – apelowała szefowa brytyjskiego MSZ.

Szef MSZ Rosji powiedział zaś, że w sprawie żądanych przez Rosję gwarancji bezpieczeństwa nie zarysowały się punkty styczne. Zarzucił krajom zachodnim, że „egoistycznie” traktują „uzasadnione obawy Rosji” i „wybiórczo podchodzą do swoich zobowiązań w ramach OBWE”.



Wskazał, że Rosji nie zadowoli wspólna odpowiedź Unii Europejskiej na rosyjskie pytania, skierowane do poszczególnych państw członkowskich w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Podkreślił, że Rosja zamierza nadal porozumiewać się, przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, w sprawie żądanych przez nią gwarancji bezpieczeństwa, ale jest zainteresowana „konkretną reakcją”, a nie – jak to ujął – „wykrętami” ze strony Zachodu.





Zobacz także: Strony podpisały deklarację ws. zapobiegania wojnie nuklearnej

This week I am in Moscow to deliver a strong message that war in Ukraine would be disastrous for Russia, Ukraine and European security.



Russia must pursue a diplomatic path and respect the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. pic.twitter.com/MKJQCprHxR — Liz Truss (@trussliz) February 10, 2022

In Moscow to meet Foreign Minister Lavrov and make clear that Russia must immediately withdraw its forces and respect Ukraine’s sovereignty or face severe consequences.



Any incursion would be a huge mistake. Diplomacy is the only way forward and Russia must pursue that path. pic.twitter.com/weIAnr60Nh — Liz Truss (@trussliz) February 9, 2022

źródło: IAR, PAP

Ławrow powiedział też, że obecne ćwiczenia wojskowe na Białorusi, gdzie znajdują się siły rosyjskie, wywołują „niezrozumiały niepokój” państw zachodnich. Powtórzył argument Moskwy, że jej wojska, których koncentracja u granic Ukrainy wywołuje niepokój Zachodu, znajdują się na jej własnym terytorium. Odrzucił przy tym oceny, że Rosja stosuje agresję. – Nie chcemy nikomu grozić, to nam grożą – oświadczył.