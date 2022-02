Śmiszek mówi o „czczeniu zbrodniarzy”. Przypomniano mu niewygodne zdjęcie

Krzysztof Śmiszek z Lewicy nazwał polskiego bohatera mjr. Zygmunta Szendzielorza „Łupaszkę” „zbrodniarzem”, a upamiętnianie wojskowego „czczeniem mordercy”. Na jego wpis zareagował Bartosz Lewandowski z Ordo Ouris, który napisał: „W przypadku czczonych przez pana i Roberta Biedronia zbrodniarzy przeciwko ludzkości Mao Zedonga i Che Guevary liczba ofiar przekracza 70 000 000”.

We wtorek przypadała 71. rocznica zamordowania przez komunistów jednego z bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego majora Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszko”. Sejm uczcił pamięć o nim, jednak część polityków opozycji zareagowała zupełnie inaczej. Portal tvp.info jako pierwszy opisał całe zdarzenie, o czym więcej TUTAJ.



Teraz sprawę w rozmowie z „Rzeczpospolitą” skomentował poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek.



– Przypomnijmy sobie, kim był „Łupaszka”. To był człowiek, wojskowy i żołnierz AK, który zasłużył się i został zapamiętany w pamięci historycznej polskiej czynem karygodnym. W odwecie na Litwinach, na małej litewskiej wiosce, podjął samowolnie decyzję o najeździe na tę wioskę i zamordowaniu kilkudziesięciu cywilów – stwierdził.



70 lat Wyrok śmierci na mjr. Zygmuncie Szendzielarzu „Łupaszce"



– Czczenie mordercy to jest skandal. Z jego rozkazu zginęło dwumiesięczne dziecko – twierdził Śmiszek.



Na wpis polityka Lewicy zareagował prawnik Bartosz Lewandowski. Przyznał, że czczenie mordercy to skandal i zaznaczył, że to na lodówce Śmiszka i Biedronia (europosła Lewicy, a prywatnie partnera Śmiszka) internauci wypatrzyli kiedyś wizerunki komunistycznych zbrodniarzy.

Mają na sumieniu miliony ofiar

Ma Pan rację, Panie @K_Smiszek : „czczenie mordercy to skandal!”. W przypadku czczonych przez Pana i Roberta Biedronia zbrodniarzy przeciwko ludzkości Mao Zedonga i Che Guevara liczba ofiar przekracza 70 000 000. Udanego wieczoru i miłego otwierania lodówki! https://t.co/0LpSziVhbs pic.twitter.com/HWMdNkwVBB — Bartosz Lewandowski (@BartoszLewand20) February 9, 2022

Przypomnijmy, że wiosną 2019 r. Robert Biedroń pochwalił się „Super Expressowi” mieszkaniem, w którym żyje wraz z Krzysztofem Śmiszkiem. Po uważnym przyjrzeniu się zdjęciom z tej sesji część internautów indagowała parę w związku z magnesami przyczepionymi do lodówki.Na jednym z nich była podobiznai wieloletniego szefa Komunistycznej Partii Chin. Zdaniem historyków był on odpowiedzialny za śmierć kilkudziesięciu milionów ludzi.Zobacz także: Białystok: Billboardy upamiętniające „Łupaszkę” Drugi magnes przedstawiał z kolei podobiznę Che Guevary, kubańskiego rewolucjonisty, komunisty i zbrodniarza wojennego.

Fake news o „Łupaszce”

W rocznicę zamordowania przez komunistów majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszko”, Sejm uczcił jego pamięć.



Posłowie PO (https://t.co/zwbZgkKYHQ. Lubnauer, Gasiuk–Pihowicz) wyszli z sali nazywając polskiego bohatera "bandytą", a inni (Jachira) krzyczeli "Hańba". pic.twitter.com/Ehp6TRDPDG — Patryk Osowski (@Patryk_Osowski) February 8, 2022

Publicysta tygodnika „Sieci” Jakub Maciejewski przypomniał w ostatnich dniach, że gdy prezesem IPN był dr Łukasz Kamiński, a dyrektorem jego biura „specjalista” od Jedwabnego dr Krzysztof Persak, spośród różnych niefortunnych przedsięwzięć powstało i takie, jak książka doktora Pawła Rokickiego „Glinciszki i Dubinki. Zbrodnie wojenne na Wileńszczyźnie w połowie 1944 r. i ich konsekwencje we współczesnych relacjach polsko-litewskich”.Rokicki powoływał się tam na wspomnienie oZobacz także: > 109 lat temu urodził się Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” Dlatego już Kazimierz Krajewski i Grzegorz Wąsowski tłumaczyli, że „Rokicki, nie znając treści rozkazu „Łupaszki” dotyczącego odwetowego wypadu na Litwę, swoje przekonanie o odpowiedzialności dowódcy 5 BW za śmierć kobiet i dzieciKsiążka stała się jednak podstawą dla polityków Platformy Obywatelskiej czy Lewicy, którzy dziś szargają dobre imię polskiego bohatera.

Walczył z Armią Czerwoną. Wróg komunistów

71 lat temu, w mokotowskim więzieniu, komuniści zamordowali Pana Majora Zygmunta Szendzielarza "Łupaszkę", dowódcę V Wileńskiej Brygady AK.

Z Bogiem Panie Majorze!

Pamięć! pic.twitter.com/GKpJcNcylS — PL1918 (@PL1918) February 8, 2022

71 lat temu, 8 lutego 1951 r., w więzieniu mokotowskim w Warszawie wykonano wyrok śmierci na mjr. Zygmuncie Szendzielarzu „Łupaszce” – legendarnym dowódcy V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, a następnie oddziałów partyzanckich Wileńskiego Okręgu AK. Proces majora był jednym z najważniejszych elementów komunistycznej kampanii propagandowej przeciwko podziemiu niepodległościowemu.Wcześniej w pokazowym procesie komunistyczne władze skazały Szendzielarza na 18-krotną karę śmierci.Zobacz także: „Dla Antify Stalin, Che Guevara to ikony, których trzeba bronić” Zygmunt Szendzielarz brał udział w kampanii wrześniowej, później wstąpił do konspiracji. W 1943 r. został dowódcą 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Nazywana „Brygadą Śmierci”, walczyła z Niemcami i współpracującymi z nimi Litwinami oraz z partyzantką sowiecką.Po rozwiązaniu brygady w lipcu 1944 r. „Łupaszka” z częścią żołnierzy przeszedł na Białostocczyznę, potem na Pomorze, gdzieWiosną 1947 r. zaprzestał walki zbrojnej, rok później został aresztowany. Ówczesna propaganda przedstawiała go jako wyjątkowo niebezpiecznego wroga władzy ludowej.

Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari

Przez kilkadziesiąt lat komuniści ukrywali miejsce pochówku zamordowanych przez bezpiekę.Wyroki ciążące na Zygmuncie Szendzielarzu zostały uchylone w 1993 roku.W 2008 r. odbył się jego symboliczny pochówek na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, a 24 kwietnia 2016 r., po odnalezieniu szczątki „Łupaszki” – podczas uroczystego państwowego pogrzebu – zostały złożone w rodzinnej mogile. Major Szendzielarz został awansowany do stopnia pułkownika.Został też odznaczony licznymi wyróżnieniami. Za udział w wojnie obronnej 1939 r. – Krzyżem Virtuti Militari V klasy, w 1944 r. – Krzyżem Walecznych. W 1988 r. prezydent Polski na uchodźstwie w uznaniu wybitnych czynów w czasie wojny nadał majorowi Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari.„za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej”.