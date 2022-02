Brytyjscy żołnierze wylądowali w Polsce [WIDEO]

Na warszawskim Okęciu wylądował kontyngent 350 brytyjskich żołnierzy. – Żołnierze brytyjskich marines poprzez swoje stacjonowanie w naszym kraju znacząco wzmacniają bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO. Traktujemy to jako wyraz solidarności państw tworzących Sojusz Północnoatlantycki – podkreślił minister obrony Mariusz Błaszczak, witając siły sojusznicze na płycie lotniska.

Brytyjski kontyngent to wsparcie w zakresie wspólnych ćwiczeń, planowania awaryjnego i budowania potencjału w obliczu gromadzenia się sił rosyjskich na granicy z Ukrainą.



Do Polski skierowano członków 45 Komando marines. Na co dzień stacjonują w Szkocji, na północ od Edynburga.



To specjaliści od walki w trudnych warunkach. Elitarna grupa w zeszłym roku ćwiczyła w Arktyce. Teraz mieli stacjonować w Norwegii, ale zamiast tego trafią do w pobliże wschodniej granicy naszego kraju.





Zgodnie z moimi ustaleniami z Sekretarzem Obrony Wielkiej Brytanii do Polski przylecieli żołnierze brytyjscy. Jesteśmy solidarni, stanowczy i konsekwentni w odpowiedzi na agresywną politykę Kremla. pic.twitter.com/AeTCVnVdqs — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 10, 2022