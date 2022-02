W Tatrach wyszło słońce. TOPR ostrzega: Dziś szczególnie niebezpiecznie [WIDEO]

Czwartek na tatrzańskich szlakach może być szczególnie niebezpieczny. Słońce oraz dodatnie temperatury wysoko w górach przyczynią się do warunków sprzyjających powstawaniu lawin – ostrzega Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Z uwagi na niebezpieczeństwo nadal zamknięty jest szlak do Morskiego Oka. Powagę sytuacji dobrze oddaje nagranie z helikoptera ratowników.

Jak napisali w komunikacie tatrzańscy ratownicy, wiele szlaków z pozoru łatwych i dostępnych może być narażonych na lawiny. Toprowcy odradzają wędrówki w terenach zagrożonych lawinami. Za miejsca szczególnie niebezpieczne uznaje się te, w których szlaki przecinają żleby, przebiegają pod stromymi zboczami lub prowadzą po stromych stokach.





Kolejna nocna lawina zeszła na popularny szlak

Sytuacja tak niebezpieczna, jak nagranie malownicze

Trzeci stopień zagrożenia lawinowego

źródło: PAP, portal tvp.info, TOPR

Minionej nocy wzeszła kolejna lawina, tym razem z Uhrocia Kasprowego na szlak prowadzący ze schroniska Murowaniec w Dolinie Gąsienicowej do dolnej stacji wyciągu w Kotle Gąsienicowym.Już w środęwskazywało, publikując nagranie z patrolu śmigłowca w rejonie Koziego Wierchu, że wraz z ociepleniem zalegający na stokach śnieg zrobi się ciężki i można spodziewać się wielu samoczynnie wyzwalanych lawin.Choć krajobraz wydaje się malowniczy, to – podkreślali ratownicy – ilość odłożonego wiatrem śniegu na wielu stokach, dobrze oddaje obraz aktualnej sytuacji lawinowej w Tatrach.W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza to, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie bądź słabo.Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym, w szczególności na stromych stokach. W pewnych sytuacjach duże, a w nielicznych przypadkach także bardzo duże lawiny mogą schodzić samoistnie.W związku z wyjątkowo niebezpiecznąnadal zamknięta dla ruchu turystycznego jest popularna Droga do Morskiego Oka od Palenicy Białczańskiej. Zamknięty jest także szlak do Doliny Pięciu Stawów oraz do schroniska w Dolinie Roztoki.