Radny KO przemawiał po alkoholu? Zobacz nagranie [WIDEO]

Podczas sesji Rady Miejskiej Łodzi głos zabrał przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Mateusz Walasek. – Cóż powiedzieć… hmmm... Ja powiem krótko… hmm… Nie ma co walczyć z zoo – zaczął swoją wypowiedź radny, a inni samorządowcy nie mogli powstrzymać śmiechu. Filmik z wypowiedzią Walaska jest dostępny w sieci, choć zniknął z kanału Rady Miejskiej na YouTube.

O sprawie informuje „Dziennik Łódzki”. Jak czytamy, 9 lutego odbyła się sesja rady miasta.



Jednym z punktów obrad był temat uruchomienia bezpłatnego autobusu dla odwiedzających Orientarium i zoo.



Głos w dyskusji zabrał m.in. przewodniczący klubu KO Mateusz Walasek. – Cóż powiedzieć… hmmm... Ja powiem krótko… hmm… Nie ma co walczyć z zoo. To co się dzieje w przypadku tej dyskusji to jest naprawdę bardzo, jakby to powiedzieć, dyskusyjne – stwierdził.



– Panie radny, no nie wiem jak to opowiedzieć, ale to z czym mamy do czynienia to jest naprawdę walka z zoo. Ja rozumiem różne uwarunkowania, to są rożne trudne sprawy, ale naprawdę weźmy to, weźmy spójrzmy na uwarunkowania mieszkańców. To tylko tyle. Mieszkańcy potrzebują zoo, a proszę z zoo nie walczyć – zaapelował.

Nagranie zniknęło z sieci

W trakcie wypowiedzi Walaska widać było rozbawionych sytuacją przedstawicieli PiS. Ich zdaniem, polityk Koalicji Obywatelskiej mówił inaczej niż zwykle i mógł być pod wpływem alkoholu.



W rozmowie z „Dziennikiem Łódzkim” sam zainteresowany ocenił jednak, że to nie alkohol był przyczyną jego niedyspozycji.



– Jestem radnym od 16 lat i nigdy bym sobie na coś takiego nie pozwolił – zapewnił Walasek w czwartek rano. – Moja wypowiedź miała miejsce w 11. godzinie sesji, a wcześniej mieliśmy bardzo wyczerpujące dyskusje, wymagające dobrego przygotowania. Byłem po prostu bardzo zmęczony i to wszystko – zapewnił.



Nagranie z całej sesji chcieliśmy zamieścić na portalu tvp.info. Okazało się, że wideo jest niedostępne. Z nieznanych nam powodów zniknęło z kanału Rady Miejskiej na platformie YouTube. Kluczowy fragment pojawił się jednak na facebookowym profilu „Łódź dla ludzi”.