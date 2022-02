„Bóg daje życie – smog je odbiera”. Eksperci radzą, jak wymienić piec

Rusza kampania społeczna „Bóg daje życie – smog je odbiera”. To pierwsza taka akcja w ramach programu „Powietrze i klimat = dobro wspólne” – informuje Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska. Organizatorzy kampanii chcą pokazać, jak zadbać o jakość powietrza. W program mogą włączyć się lokalne społeczności, w tym parafie – przekazał portalowi tvp.info Piotr Abramczyk, prezes Ruchu.

Kampania zacznie się 13 lutego i potrwa do końca tego miesiąca.



Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska poprzez kampanię „Bóg daje życie – smog je odbiera” chce dotrzeć do lokalnych społeczności. Eksperci będą informować, jak można poprawić jakość powietrza, co ma wpływ na nasze życie i zdrowie. Jak podają, „z powodu zanieczyszczenia powietrza rocznie umiera przedwcześnie prawie 50 000 Polek i Polaków”.



Do takich rozwiązań poprawiających jakość powietrza należą: ocieplanie budynków i wymiana pieców – tzw. kopciuchów. Mogą one wpłynąć też na domowy budżet i na obniżenie rosnących rachunków za ogrzewanie.



„W ramach programu „Czyste Powietrze” można ubiegać się o wsparcie finansowe wynoszące, w zależności od dochodów, nawet do 69 tys. złotych (do 90 proc. kosztów inwestycji)” – przypomina organizacja.

Ruch zachęca, by do kampanii włączały się parafie w całej Polsce, które „są naturalnym centrum swoich lokalnych społeczności”. Organizatorzy zapewniają plakaty informacyjne dotyczące konieczności i możliwości wymiany starego pieca oraz wsparcia w termomodernizacji budynku.

źródło: Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska, portal tvp.info

Współorganizatorem kampanii w ramach programu „Powietrze i klimat = dobro wspólne", który powstał z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, jest Polski Alarm Smogowy.