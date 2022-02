Unia tłumaczy się z wysokich rachunków. Mocna odpowiedź europosłanki

„Polityka unijna nie jest odpowiedzialna za 60 proc. twojego rachunku za prąd” – przekonuje Komisja Europejska. Instytucja przygotowała specjalną grafikę i tekst, w którym próbuje dowieść, że wysokie ceny energii nie mają związku z unijnymi podatkami. „Z faktami się nie dyskutuje” – odpowiedziała europosłanka PiS Anna Zalewska i opublikowała wyliczenia przygotowane przez Polski Komitet Energii Elektrycznej.

Polski Komitet Energii Elektrycznej przygotował krótki informator dotyczący aktualnych zmian cen energii.



Jak podkreślono, aż 59 proc. ceny energii to koszt uprawnień do emisji CO2 wynikający z polityki klimatycznej Unii Europejskiej.



A co dokładnie składa się na cenę energii?



59 proc. to uprawnienia do emisji CO2 wynikające z polityki klimatycznej UE, 25 proc. pozostałe koszty związane z produkcją energii, 8 proc. koszty OZE i efektywności energetycznej wynikające z polityki klimatycznej UE, 6 proc. koszty własne sprzedawców energii (takie jak obsługa klienta czy zatrudnienie), 1 proc. akcyza i 1 proc. marża sprzedawców energii.

Z tymi wyliczeniami nie do końca zgadza się Komisja Europejska. Jej przedstawiciele przekonują, że „znaczna część rachunku za prąd składa się z kosztów przesyłu, podatków krajowych i innych opłat”. „Pieniądze ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 nie trafiają do Brukseli, tylko do polskiego budżetu” – stwierdzono.



Przygotowano nawet specjalną grafikę i tekst, w którym zapewniono, że „to nie Unia podnosi rachunki za energię”.



Zacytowano również wypowiedź wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa dla Onetu, w której stwierdził: „Unijne fundusze mogą dostarczyć ponad 180 mld zł na inwestycje w zieloną transformację w Polsce.”



Na ten wpis zareagowała europosłanka PiS Anna Zalewska. „Z faktami się nie dyskutuje” – odpowiedziała, przypominając szczegółową analizę dotyczącą cen energii.

