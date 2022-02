Próby nielegalnego przekraczania granicy z Białorusią. Nowe dane SG

Minionej doby granicę polsko–białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 15 osób – przekazała w czwartek Straż Graniczna. W tym roku odnotowano już ponad 1,1 tys. prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski.

„Wczoraj tj. 09.02 na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 15 cudzoziemców – 7 obywateli Pakistanu, 5 obywateli Jemenu i 3 obywateli Gwinei. Osoby przyleciały w styczniu i lutym br. z Rosji” – napisała na Twitterze Straż Graniczna.



Dodała, że w tym miesiącu było 106 prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski, a od początku roku 1146.



W zeszłym roku odnotowano to 39,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko–białoruskiej, z czego 1,7 tys. w grudniu, 8,9 tys. w listopadzie, 17,5 tys. w październiku, 7,7 tys. we wrześniu, 3,5 tys. w sierpniu.

