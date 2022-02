„Kosmiczny”, 555,55–karatowy diament został sprzedany za 3,16 mln funtów

Czarny klejnot „The Enigma”, bo powstał miliardy lat temu w wyniku uderzenia meteorytu albo asteroidy, został wylicytowany na aukcji internetowej Sotheby's za blisko 17 mln zł. Nowy właściciel chce zmienić jego nazwę.

To cena znacznie poniżej oczekiwań domu aukcyjnego, który wcześniej oszacował wartość tego największego na świecie oszlifowanego diamentu na 5 mln funtów (czyli ok. 26 mln, 615 tys. zł) i prezentował go w Dubaju oraz Los Angeles.



Rzadki minerał wylicytował Richard Heart, założyciel firmy kryptowalutowej Hex, a ten – jak ogłosił na Twitterze zmieni jego nazwę z „The Enigma” na „Diament Hex.com”.



Klejnot został przez poprzedniego (anonimowego) właściciela oszlifowany do kształtu, inspirowanego „ręką Fatimy”, bliskowschodniego symbolu ochrony przed „złym okiem” (czyli skutkami klątwy, uroku).



Uważa się, że przybył z kosmosu, ponieważ zawiera osbornit, minerał występujący tylko w meteorach. Diamenty tego rodzaju, zwane carbonado, znajduje się na Ziemi jedynie w Brazylii i Afryce Środkowej.