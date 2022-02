Sondaż ws. wojny na Ukrainie, Polacy na pierwszym miejscu. Ekspert wyjaśnia

W przypadku rosyjskiej agresji na Ukrainę to Polacy wyrażają największą gotowość, by wesprzeć Kijów. Dr Daniel Szeligowski z PISM mówi, że jest to zrozumiałe, bo potencjalna wojna to zagrożenie także dla Polski – choćby migracyjne. W rozmowie z portalem tvp.info ekspert komentuje również obecną niestabilną sytuację w Kijowie i przyznaje, że Ukraińcy są oburzeni, bo Francja i Niemcy próbują wymusić na nich kolejne ustępstwa wobec Moskwy.

Portal tvp.info: Prezydent Wołodymyr Zełenski wygląda, jakby grał twardo. Najpierw odwołał spotkanie z szefową niemieckiego MSZ, a teraz publicznie zapytał prezydenta Francji, czy ten dobrze się bawił w Moskwie z Władimirem Putinem. Rzeczywiście tak ostro negocjuje, czy stwarza tylko takie pozory?



Dr Daniel Szeligowski (kierownik programu Europa Wschodnia w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych): Ta sprawa ma dwa oblicza. Z jednej strony prezydent Zełenski coraz mocniej demonstruje swoje niezadowolenie z postawy zachodnich partnerów, zwłaszcza Francji i Niemiec jako pośredników w jego rozmowach z Rosją. To niezadowolenie wynika z tego, że w związku z obecną napiętą sytuacją międzynarodową upatrują oni możliwości deeskalacji z Rosją przede wszystkim kosztem samej Ukrainy. Innymi słowy, chcieliby zmusić Kijów do kolejnych ustępstw wobec Moskwy.



Z drugiej strony mamy wymiar wewnętrzny tej sprawy. Prezydent Zełenski chyba jest już pewny, że będzie starał się o reelekcję. Takie gesty są obliczone na ukraińskiego odbiorcę, mają dowodzić zdecydowanej postawy prezydenta i jego pełnej kontroli nad sytuacją w kraju. Dla Zełenskiego to o tyle istotne, że sondaże wskazują, iż większość społeczeństwa sceptycznie odnosi się do jego działań w kontekście nagromadzenia wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą. Ludzie wątpią, czy w razie rosyjskiej napaści wywiązałby się ze swoich obowiązków jako głównodowodzący sił zbrojnych.

Szukałem i jest! Po wizycie w Moskwie Macron miał polecieć do Kijowa i tam mieć nocleg, ale w ostatniej chwili zmieniono plany i na rosyjską prośbę francuski prezydent został w Moskwie. Zełenski do Macrona: wczoraj po kolacji w Moskwie dobrze bawiliście się z Putinem, co nie? https://t.co/byiigs1YPj — Daniel Szeligowski (@dszeligowski) February 8, 2022

W ostatnich dniach mamy serię spotkań na najwyższym szczeblu. Prezydent i premier Polski również spotykają się z najważniejszymi liderami z Europy i świata, ale można było odnieść wrażenie, że kluczowe rozmowy to te Macron–Putin i Macron–Zełenski. Tymczasem pana zdaniem te ostatnie konsultacje sprawiły, że jesteśmy w gorszej sytuacji, niż wcześniej. Dlaczego?



Mówimy o dwóch głównych ścieżkach działania. Pierwsza to działania dyplomatyczne na rzecz deeskalacji konfliktu w oparciu o ukraińskie ustępstwa wobec Rosji. Właśnie to stara się w tej chwili robić m.in. prezydent Macron. Druga ścieżka, preferowana przez polskie władze, to działania dyplomatyczne polegające na czytelnym zakomunikowaniu Rosji potencjalnych kosztów agresji na Ukrainę przy równoczesnym wzmacnianiu Ukrainy ekonomicznie, militarnie. To idzie w parze ze staraniami na rzecz utrzymania jedności wewnątrz Unii Europejskiej i NATO.



Niestety wznowienie rozmów w ramach Formatu Normandzkiego nie przyniosło efektu, a nawet zaszkodziło Ukrainie. Kijów nie uzyskał od Rosji żadnych koncesji, podczas gdy prezydent Zełenski znalazł się na Ukrainie „pod ostrzałem”, bo starał się ukryć fakt, że Rosja przy poparciu Niemiec i Francji wymusiła na nim kolejne ustępstwa. Gdy ta informacja wyciekła do przestrzeni publicznej, pojawił się wobec Zełenskiego szereg zarzutów i wątpliwości, czy aby w odpowiedni sposób negocjuje z Rosją i czy rozmowy nie skończą się ograniczeniem ukraińskiej suwerenności.

Podsumowując, Moskwa umocniła swoją pozycję wobec Kijowa w porównaniu ze stanem sprzed jeszcze dwóch tygodni.

Które z tych ustępstw były kluczowe? Dlaczego w odbiorze większości Ukraińców, ich przywódca zaliczył wpadkę?



Chodzi o wycofanie przez ukraiński rząd z parlamentu projektu ustawy o okresie przejściowym w Donbasie. W tym momencie nie ma wielkiego znaczenia, że ten projekt był niedoskonały i wymagał poprawek. Znaczenie ma to, że Rosja skutecznie ingeruje w proces legislacyjny na Ukrainie.



Co więcej, prezydent Ukrainy zataił, że projekt wycofano na rosyjskie żądanie – oficjalnym uzasadnieniem była właśnie konieczność jego dopracowania. Tymczasem prezydent Emmanuel Macron, stojąc w Moskwie obok Władimira Putina, przyznał nieopatrznie, że zrobiono to ze względu na Rosję. Na Ukrainie pojawiły się więc komentarze, że skoro władze skłamały w sprawie tej ustawy, być może kłamią także w sprawie innych ustępstw, które już poczyniono wobec Moskwy.

Polish people are the most willing to help. Dziękuję! pic.twitter.com/3usxgP40dk — Olya Vorozhbyt (@vorozhbyt) February 9, 2022

Mamy do czynienia ze splotem różnych czynników. Część osób kieruje się podejściem idealistycznym i niejako z zasady sprzeciwia się rosyjskiej agresji na Ukrainę. Inna część bez wątpienia kieruje się pragmatyzmem i uważa, że wsparcie dla Ukrainy to też element polskiej polityki bezpieczeństwa.Ewentualna destabilizacja na Ukrainie na pewno miałaby przełożenie na sytuację w Polsce. Potencjalny atak Rosji na Ukrainę wiązałby się przecież z ruchami ludności, wywołałby ucieczkę wielu Ukraińców na Zachód. Polska jest pierwszym państwem, które by to odczuło, bo podobnie było już w roku 2014.