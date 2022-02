Koszmar mieszkańców w centrum Warszawy. Potężny hałas, a okna same się otwierają

Rozpoczęło się wyburzanie pierwszego z wiaduktów Trasy Łazienkowskiej. Główna arteria stolicy ma zostać zupełnie przebudowana. Prace ruszyły na początku lutego i choć mają potrwać ponad dwa lata, okoliczni mieszkańcy już żalą się na koszmarne utrudnienia. Ich lokale się trzęsą, okna samowolnie otwierają, nie wspominając o potężnym hałasie już o świcie. „Muszę potem w dzień odsypiać” – mówi „Super Expressowi” jeden z warszawiaków. Co na to urzędnicy?

30 stycznia rozpoczęły się pierwsze prace na Trasie Łazienkowskiej, które w pierwszej kolejności dotknęły kierowców – konieczne było przeorganizowanie ruchu i skierowanie pojazdów na południową jezdnię. Rozbiórka północnego wiaduktu ruszyła w sobotę 5 lutego.





Przebudowa Trasy Łazienkowskiej

Burzony fragment Trasy Łazienkowskiej; w tle stadion Legii Warszawa (fot. PAP/Mateusz Marek)

Przed startem remontu okolicznych mieszkańców odwiedzili urzędnicy, wykonali zdjęcia wszystkich lokali i sprawdzili ich stan. Przedstawiciele Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta tłumaczą, że to standardowe działanie, podstawa do późniejszej oceny pływu inwestycji na okoliczne zabudowania.O pierwszych odczuciach mieszkańców już nieco wiemy i – delikatnie mówiąc – nie są najlepsze. „Rozumiem, że trasa musi być zrobiona, tylko dlaczego kosztem mieszkańców? O szóstej nad ranem jest bardzo głośno! I to budzi człowieka. Muszę potem w dzień odsypiać” – żali się pan Robert, mieszkający przy ul. Przemysłowej. „Super Express” donosi, że miejska inwestycja dosłownie „rujnuje życie mieszkańcom”.Inna z lokatorek przyznaje, że jest „naprawdę ciężko” i liczy na jak najszybsze zakończenie prac. Jej sąsiad, pan Bolesław, zapewnia, że na co dzień zmagają się w tamtej okolicy z meczami na stadionie Legii i imprezami na Torwarze, więc także próbują „nie dać się wstrząsom z rozbiórki”.

Urzędnicy „nie widzą problemu”

Jak długo potrwa remont?

Urzędnicy – podaje „SE” – nie widzą problemu, bo nie otrzymali też żadnych zgłoszeń czy skarg na nadmierny hałas lub wibracje.Cytowana przez gazetę Agata Choińska-Ostrowska ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta podkreśla, że prace nie są prowadzone w godzinach między 22 a 6 rano.Zgodnie z założeniami, wykonawca ma 32 miesiące na zakończenie prac. Warta 87,5 mln złotych inwestycja ma być gotowa