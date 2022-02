Nietypowa zima na północy Włoch. Stan alarmowy z powodu suszy

Od prawie dwóch miesięcy w wielu rejonach na północy Włoch nie padał deszcz. Największy stan alarmowy z powodu suszy utrzymuje się w Piemoncie i Lombardii. W Alpach brakuje śniegu. W niektórych górskich miejscowościach nie padał on od pierwszych dni stycznia. Kolejnym, rzadko spotykanym zimą zjawiskiem jest wysokie zagrożenie pożarowe, zwiększone przez porywiste wiatry.

W ostatnich tygodniach deszcz we Włoszech padał w centrum i na południu, ale nie dotarł do linii Alp. Rezultatem jest poważny spadek poziomu wody w rzekach i jeziorach, zwłaszcza w północno-zachodniej części kraju.



W Treviso spadło o 68 proc. mniej deszczu niż zwykle o tej porze roku, w Wenecji i Weronie o 57 proc. mniej.



W Turynie deszcz nie pada od prawie 60 dni. W miejscowości Roverchiara w regionie Wenecja Euganejska w ciągu miesiąca spadło zaledwie 6 mm deszczu.



W rzece Pad poziom wody jest tak niski jak w środku upalnego lata. Podobna sytuacja jest w wielkich jeziorach – Garda i Maggiore.



Związek rolników Coldiretti oświadczył, że susza stała się najpoważniejszą katastrofą dla krajowego rolnictwa, przynoszącą roczne straty w wysokości około 1 mld euro.

#Italy ���� is struggling with a severe #drought in the Po Valley and with the absence of snow in the #Alps



The lower snow coverage on the mountains surrounding Lake Como is visible when comparing images acquired by #Copernicus #Sentinel2 ������️on 11 January 2021 & 5 February 2022 pic.twitter.com/03tjgrPbFX