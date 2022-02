Musk stracił kilkadziesiąt satelitów. Wszystko przez silną burzę geomagnetyczną

Do 40 satelitów Starlink straci firma SpaceX z powodu pechowego wystrzelenia ich w minionym tygodniu. Urządzenia trafiły w potężną burzę geomagnetyczną.

SpaceX amerykańskiego miliardera Elona Muska wystrzeliła w miniony czwartek 49 satelitów Starlink na niską orbitę okołoziemską. Użyła w tym celu rakiety Falcon 9.



„Około 80 proc. z tych satelitów zostało w piątek, znacząco dotkniętych przez burzę geomagnetyczną” – poinformowała SpaceX.





Jak groźne są burze słoneczne

Ile kosztuje jeden Starlink?

źródło: PAP, portal tvp.info

Burze geomagnetyczne powstają w wyniku eksplozji na powierzchni Słońca. Ma to miejsce, kiedy. Może to prowadzić m.in. do zakłóceń łączności na Ziemi.W tym przypadku, burza uderzyła w obszar orbity, gdzie zostały rozmieszczone najnowsze satelity Starlink, i uczyniła atmosferę na tyle gęstą, że nie były one w stanie dotrzeć do ich zamierzonej orbity – wyjaśniła CNN. Opór atmosferyczny „był nawet do 50 proc. wyższy niż podczas poprzednich startów”.Według SpaceX ok. 40 satelitów ponownie wejdzie w atmosferę ziemską i spłonie. W przypadku niektórych już się to stało.Jak zapewniała firma Muska, jej satelity nie będą kolidować z innymi w trakcie deorbitowania. Żadne ich części nie spadną na Ziemię.Nie jest jasne, jak duże będą straty finansowe.nie podzielił się informację, ile kosztuje budowa satelity Starlink. Prezes firmy Gwynne Shotwell ujawnił jednak w 2019 r., że cena wynosi „znacznie poniżej 1 mln dolarów za sztukę” – podała CNN.Jak zauważyła, satelity wysłane w zeszłym tygodniu miały dołączyć do około 2000 Starlink już wcześniej uruchomionych. SpaceX pracuje nad zwiększeniem zasięgu globalnego kosmicznego internetu. Pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie, w intencji firmy ma zapewnić ludziom w nawet najbardziej odległych zakątkach świata szybki dostęp do Internetu.„SpaceX zapowiedział, że. W styczniu korzystało z nich około 145 tys. użytkowników w 25 krajach” – wylicza amerykańska stacja.