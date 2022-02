Nadpłaty podatku wracają na konta emerytów i rencistów. Ilu już otrzymało?

Ponad 185 tys. emerytów i rencistów otrzymało już zwroty nadpłaconych w styczniu zaliczek na podatek dochodowy – poinformowała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Łączna kwota tych zwrotów wyniosła blisko 18 mln zł.

– Emeryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale 4920-12 800 zł, mają obliczaną zaliczkę na podatek i składkę na korzystniejszych zasadach. Wraz ze świadczeniem za luty niektórzy świadczeniobiorcy otrzymują zwrot nadpłaconego podatku za styczeń – wskazała prezes ZUS.



Zwróciła uwagę, że ponad 185 tys. emerytów i rencistów, którym terminy płatności świadczeń przypadają na 1., 5., 6. i 10. dnia miesiąca, otrzymało już zwroty nadpłaconych w styczniu zaliczek na podatek dochodowy.



Terminy wypłaty dla kolejnych osób to 15, 20 i 25 lutego tego roku.



Aby otrzymać zwrot, nie trzeba składać jakichkolwiek wniosków czy podań. Zwrot nastąpi w terminach wypłaty świadczeń w lutym.



Jak podał ZUS, łącznie w lutym blisko 430 tys. osób otrzyma wyrównanie na łączną kwotę 41,7 mln zł.

Szefowa Zakładu podkreśliła jednocześnie, że zdecydowana większość emerytów skorzysta na Polskim Ładzie. To 8,2 mln osób (95,1 proc. ogółu emerytów) ze świadczeniem do 4920 zł brutto - wskazała.Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu roczna kwota dochodu wolnego od podatku wzrośnie do 30 tys. zł. Wzrośnie też do 120 tys. zł pierwszy próg podatkowy. Kolejna zmiana dotyczy składki zdrowotnej - nie będzie pomniejszała zaliczki na podatek.