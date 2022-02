DNA z psich odchodów. Tak ustalają tożsamość sprawcy zanieczyszczenia

Ci, którzy nie mają zwyczaju sprzątać po swoim psie podczas spacerów w publicznych miejscach, powinni mieć się na baczności. Zwłaszcza w Hiszpanii, gdzie psia kupa pozostawiona na trawniku trafia do laboratorium. Tam po zbadaniu DNA porównuje się wyniki z bazą DNA zarejestrowanych czworonogów. Później właściciel może spodziewać się surowego mandatu.

Hiszpańska agencja EFE dla podkreślenia skuteczności systemu przywołuje historię kobiety spod Walencji, która przeżyła wielkie zaskoczenie W styczniu dostała mandat w wysokości 570 euro (2600 zł), wysłany z miejscowości w prowincji Malaga, którą odwiedziła w wakacje.



Była to kara za niesprzątnięcie kupy, którą jej bulterier zrobił w miejscu odległym o 650 km od jej rodzinnego domu. W mailu, jaki otrzymała, podano ulicę, na której znaleziono ekskrement, i dzień, gdy to się stało.



Sprawczyni została namierzona dzięki staraniom hiszpańskiej firmy ADN Canino, która prowadzi bazę DNA wszystkich zarejestrowanych psów w Hiszpanii. Głównym celem tego projektu jest wykorzystanie próbek materiału genetycznego do zapobiegania porzucaniu psów i ich maltretowaniu.

źródło: pap

