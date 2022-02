Kanadyjskie blokady mogą poważnie zaszkodzić gospodarce

Biały Dom ostrzega przed gospodarczymi konsekwencjami blokad na granicy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. Blokady zostały zorganizowane przez przeciwników wprowadzonego przez rząd Kanady paszportu covidowego dla kierowców ciężarówek, wjeżdżających do kraju drogą lądową.

KORONAWIRUS – RAPORT



– Wszyscy w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych powinni uzmysłowić sobie potencjalny wpływ tych blokad na pracowników i łańcuchy dostaw – powiedziała rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Dodała, że Waszyngton obawia się również zakłóceń w eksporcie amerykańskich płodów rolnych do północnego sąsiada.



Przed możliwymi negatywnymi skutkami blokad ostrzegają również kanadyjskie ministerstwo do spraw nadzwyczajnych oraz Bank Kanady, które wzywają do ich zakończenia przed wystąpieniem gospodarczych szkód.



Przeczytaj także: Antyszczepionkowa rewolta. Tłum rzuca w policjantów i lekarzy kamieniami



Rząd Kanady wprowadził obowiązek szczepień dla wjeżdżających do kraju kierowców ciężarówek od 15 stycznia. W odpowiedzi z całego kraju do stolicy państwa Ottawy zjechały tzw. konwoje wolności, które zablokowały miasto i zebrały się pod parlamentem.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR

Protest przeciwko paszportom covidowym przerodził się w demonstracje antyrządowe. Ich uczestnicy domagają się nie tylko zniesienia restrykcji pandemicznych, ale również dymisji rząduNiezaszczepionych jest od 10 do 20 proc. ze 120 tys. kanadyjskich kierowców ciężarówek. Szczepień przeciwkonie przyjęło również około 40 proc., czyli 16 tys. amerykańskich kierowców, którzy regularnie podróżują do Kanady. Ponad 80 proc. wszystkich obywateli Kanady jest zaszczepionych.