Torturowali świadka, by zmienił zeznania. Skrzywdzili też bliską mu osobę [WIDEO]

Członkowie narkogangu uprowadzili i skatowali m.in. przy pomocy noży i kiścienia znajomego, chcąc go zmusić, aby nie zeznawał przeciwko nim przed sądem. Dla „pewności” bestialsko skrzywdzili także bliską mu osobę. Oprawców zatrzymali funkcjonariusze CBŚP, prowadzący w tej sprawie śledztwo wraz z dolnośląskimi „pezetami” Prokuratury Krajowej.

Mężczyzna, który padł ofiarą porwania i późniejszych tortur, miał zeznawać w toczącym się przed sądem procesie jednego z gangów zajmujących się produkcją i handlem narkotykami. Śledczy nie chcą ujawniać dokładnych informacji o tym, czy ofiara była członkiem tej grupy, czy też tylko z nią współpracowała. Pewne jest, że zeznania mężczyzny bardzo pomogły w śledztwie Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.



Wiadomo także, że bandyci ustalili miejsce zamieszkania świadka. Najprawdopodobniej wywabili go z mieszkania w jednym z bloków w Jeleniej Górze, podszywając się pod policjantów. Następnie obezwładnili mężczyznę i wywieźli do wynajętego mieszkania. Tam urządzili porwanemu piekło na ziemi.

Piekło na ziemi

Napastnicy torturowali ofiarę m.in. nożami oraz domowej roboty kiścieniem. Zdawali mu także ciosy pięściami oraz kopali po całym ciele.Skutkiem tego było m.in. złamanie żuchwy u ofiary oraz inne obrażenia. Wszystko po to, aby zmusić mężczyznę do odwołania zeznań obciążających członków narkogangu.

Przy okazji napastnicy okradli skatowanego i pozostawili skutego kajdankami i półżywego w lokalu, w którym go oprawiali.



Bandyci nie ograniczyli się tylko do ataku na świadka. Aby go ostatecznie „przekonać”, napadli na bliską mu osobę i bestialsko ją skrzywdzili. Ze względu na dobro tej osoby, pominiemy szczegóły jej kaźni.



Pewne jest, że sprawcy skutecznie zastraszyli świadka, który nie stawiał się w sądzie na kolejne terminy. Co wzbudziło zainteresowanie śledczych.



Funkcjonariusze CBŚP oraz prokurator dolnośląskich „pezetów” ustalili co się kryje za absencją świadka. Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzewanych o opisane ataki. Przestępczy ekwipunek używany przez zatrzymanych (fot. CBŚP)

Jako że uznano ich za szczególnie niebezpiecznych, w akcji tej uczestniczyli policjanci zespołów specjalnych CBŚP z Wrocławia, Katowic i Poznania.



W trakcie przeszukań lokali gangsterów znaleziono kilkanaście noży taktycznych, trzy pistolety gazowe (noszące ślady przerobienia na broń ostrą), kiścień, pałki teleskopowe oraz kajdanki i niewielką ilość narkotyków. Funkcjonariusze zabezpieczyli także kominiarki, niebieskie sygnalizatory błyskowe (tzw. koguty), krótkofalówki, odznakę policyjną, a także 26 telefonów komórkowych oraz liczne karty SIM.





Odpowiedzą za brutalne przestępstwa

Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu przedstawił podejrzanym. Grozi za to do 15 lat więzienia.Wszyscy trzej bandyci zostali aresztowani na trzy miesiące.



Przy okazji tej realizacji zatrzymano innego mężczyznę, który, jak się okazało, był ścigany przez niemiecki wymiar sprawiedliwości i poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania w związku z rozbojem popełnionym na terenie Niemiec w 2013 r.



Po dopełnieniu formalności zostanie on przekazany niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości.