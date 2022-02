Bielan o polskim KPO: Nie chcę w tej chwili zakładać czarnego scenariusza

Nie do zaakceptowania będzie sytuacja, w której za kilka miesięcy wciąż nie będzie opinii Komisji Europejskiej ws. polskiego KPO, nie będziemy otrzymywać środków, a jednocześnie będziemy żyrować kredyt, z którego są wypłacane środki dla innych państw – powiedział europoseł Adam Bielan. Wyraził nadzieję, że „mimo upływu czasu, do tego porozumienia dojdzie”.

Prezes Partii Republikańskiej został zapytany w czwartek w TVN24 o swoją niedawną sugestię o możliwym wycofaniu się Polski z europejskiego planu odbudowy.



– Ja nigdy nie powiedziałem, że Polska nie powinna otrzymywać pieniędzy z Funduszu Odbudowy, wręcz przeciwnie, należy zrobić wszystko, żeby te pieniądze otrzymać – oświadczył europoseł. Zaznaczył też, że jeżeli „tych środków nie będziemy otrzymywać przez kolejne tygodnie, miesiące, Komisja Europejska mimo zobowiązania, które na nią nakładają rozmaite akty prawne, nie wyda opinii ws. KPO – przypomnijmy, że miała tę opinię wydać od 1 sierpnia ub.r. – to musimy się zastanowić, co w tej sytuacji robić”.



Odnosząc się do możliwego wycofania się Polski z planu odbudowy, Bielan podkreślił, że „nie do zaakceptowania będzie sytuacja, w której za kilka miesięcy wciąż nie będzie opinii Komisji Europejskiej ws. polskiego KPO, nie będziemy otrzymywać środków, a jednocześnie będziemy dalej żyrować kredyt, z którego są wypłacane środki dla innych państw”.





„Nie chcę w tej chwili zakładać czarnego scenariusza”

źródło: pap

Bielan wyraził nadzieję, że urzędnicy KE nie będą w tej sprawie podejmować decyzji politycznych. Jego zdaniem, Komisja, nie wydając opinii do KPO, działa poza prawem. – Polska – teoretycznie – mogłaby pozwać Komisję do TSUE. Być może to trzeba rozważyć, ale dotąd tego nie robiliśmy, bo nasi negocjatorzy uważali, że jest możliwość porozumienia – powiedział.– oświadczył europoseł. – Nie chcę w tej chwili zakładać czarnego scenariusza, musimy być gotowi na wszystkie warianty. Nasi negocjatorzy na takie warianty są gotowi – przekonywał Bielan.Przeczytaj też: Prezes PiS: Blokowanie wypłat dla Polski z KPO całkowicie bezprawne