KE skarży Polskę do TSUE ws. ścieków. Ministerstwo: To wina zaniedbań rządu z 2012 r.

Komisja Europejska podjęła decyzję o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. W środę wieczorem europejskiej instytucji wyjaśnienia złożyło Ministerstwo Infrastruktury. Resort argumentuje, że w 2012 roku rząd Donalda Tuska nie podjął negocjacji z KE ws. złagodzenia wymagań.

„W nawiązaniu do wniesienia przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (dyrektywa 91/271/EWG) informujemy, że Polska była zobowiązana wdrożyć unijną Dyrektywę Ściekową do końca 2015 roku. Powyższa skarga dotyczy tego okresu.



W tym czasie KE dwukrotnie zaostrzyła kryteria – początkowo warunkiem wdrożenia dyrektywy było osiągnięcie 80% skanalizowania dla najmniejszych gmin, obecnie jest to już 98%.



Kluczowy dla sprawy był rok 2012, kiedy możliwe było przyjęcie bardziej korzystnych dla Polski warunków. Komisja Europejska miała wątpliwość co do wdrażania dyrektywy. Z takiej alternatywy skorzystały Niemcy. Ówczesny polski rząd nie skorzystał z tej możliwości i nie podjął negocjacji w tej sprawie.



Za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków odpowiadają samorządy, jednak ponad 60 największych, polskich aglomeracji nie ma zgodności z dyrektywą. Są to przede wszystkim: Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Łódź, Lublin i Gdynia.

Polska do 2020 roku zainwestowała 80 mld zł w realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.Problem wdrożenia Dyrektywy Ściekowej dotyczy wielu krajów europejskich, wyroki za jej niespełnienie otrzymały dotychczas m.in.: Hiszpania, Francja, Belgia, Włochy, Holandia, Szwecja, Cypr i Węgry.Ponadto gospodarka wodno-ściekowa znalazła się w priorytecie 1. Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład z dofinansowaniem w wielkości 95% wartości projektu. Polski rząd przeznaczył ponad 9 mld zł na wparcie samorządów w tym zakresie. Wdrożenie Dyrektywy Ściekowej powinno zatem stać się priorytetem wszystkich samorządów w Polsce, by uniknąć nałożenia przez KE kar”.