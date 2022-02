Natalia Maliszewska: Łyżwiarstwo to mój sposób na życie i pasja w jednym

To jest coś, co sobie sama wybrałam; to jest sposób na życie, moje hobby i moja pasja w jednym – mówi w reportażu TVP Info Natalia Maliszewska, odnosząc się do swoich treningów w Łyżwiarskim Klubie Sportowym Juvenia Białystok. Maliszewska jest łyżwiarką szybką specjalizująca się w short tracku. Sportsmenka reprezentuje Polskę podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie. Jak opowiada, ćwiczy 6 dni w tygodniu; prawie cały swój czas poświęca właśnie na treningi. Dodaje, że jedynym wolnym dniem jest niedziela, która wydaje się krótka.

