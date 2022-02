„Przygotowania na każdą ewentualność”. Wiceszef MSZ rozmawiał z doradcami prezydenta USA

Zastępczyni sekretarza stanu USA Wendy Sherman rozmawiała w środę z wiceszefem polskiej dyplomacji Marcinem Przydaczem oraz zastępcą sekretarza generalnego NATO i przedstawicielem dyplomacji UE - poinformował Departament Stanu. Rozmowa dotyczyła koordynacji działań wobec kryzysu wokół Ukrainy.

W rozmowie z Sherman wzięli udział zastępca sekretarza generalnego NATO Mircea Geoana, sekretarz generalny Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Stefano Sannino, sekretarz generalna OBWE Helga Schmid oraz wiceminister Przydacz jako przedstawiciel polskiego przewodnictwa w OBWE.



„Uczestnicy dyskutowali o niesprowokowanej koncentracji wojsk Rosji przy granicach z Ukrainą, kontynuacji zaangażowania NATO, OBWE i UE oraz naszych skoordynowanych przygotowaniach na każdą ewentualność” – napisano w komunikacie rzecznika Departamentu Stanu. „Zgodzono się co do wagi dalszej bliskiej koordynacji, by zachęcać Rosję do wybrania dyplomacji i podjęcia konkretnych kroków w kierunku deeskalacji” – dodał rzecznik.



We wtorek Sherman wzięła udział w inauguracyjnej sesji Odnowionego Dialogu OBWE nt. bezpieczeństwa europejskiego, zainicjowanej przez Polskę. W środę odbyła również rozmowy ze swoimi odpowiednikami z Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii, podczas których poruszono m.in. temat militarnego wsparcia wschodniej flanki NATO. Tego samego tematu dotyczyła też wtorkowa rozmowa doradcy prezydenta USA Joe Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego Jake'a Sullivana z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.



Jak powiedział PAP w poniedziałek wiceminister Przydacz, podczas rozmów z doradcami prezydenta Bidena uzyskał zapewnienie, że USA i NATO wzmocnią obecność wojskową w krajach wschodniej flanki w przypadku „pogorszenia się sytuacji bezpieczeństwa”.

#wieszwiecej Polub nas