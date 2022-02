Węgry zwiększają kontakty z Chinami. Uniwersytet uczy dzieci chińskiego

Uniwersytet w Gyoer na północnym zachodzie Węgier uruchomił darmowe kursy języka chińskiego dla uczniów szkół podstawowych w ramach umacniania kontaktów z Chińską Republiką Ludową – poinformowała w środę uczelnia.

Chiny: Władze zablokowały Wikipedię we wszystkich językach Władze Chin zablokowały w tym kraju dostęp do Wikipedii we wszystkich językach - potwierdziła w środę fundacja Wikimedia, która prowadzi tę... zobacz więcej

W wydanym komunikacie uniwersytet oznajmił, że zgodnie z dążeniami Węgier do zacieśniania więzi gospodarczych z Chinami ma coraz silniejsze kontakty z tym krajem w coraz większej liczbie dziedzin. Według uczelni kursy chińskiego otworzą przed dziećmi „nowe drzwi”.



Dyrektorka centrum programów międzynarodowych na uniwersytecie Reka Barczi zaznaczyła, że uczelnia chce odgrywać ważną rolę w życiu społecznym i przyczynić się do rozwoju okolicznych terenów. Jej zdaniem znajomość chińskiego da dzieciom wiedzę, która poszerzy ich możliwości.



Zaznaczyła przy tym, że ponieważ Chiny są jedną z potęg gospodarczych, znajomość chińskiego będzie coraz częściej potrzebna lub pożądana w miejscu pracy. Uniwersytet poinformował też, że obecnie Chińczycy stanowią zaledwie 3 proc. jego zagranicznych studentów na anglojęzycznych studiach, a chciałby, by odsetek ten wzrósł do 20 proc.

#wieszwiecej Polub nas

Uczelnia współpracuje między innymi z chińskimi przedsiębiorstwami, w tym z Huawei, i zawarła porozumienia o współpracy z 16 chińskimi uniwersytetami.

Zobacz także: Władze zamknęły kursy języka chińskiego. Chiny protestują

źródło: pap

Władze Węgier prowadzą politykę „otwarcia na Wschód”. Premierprzekonywał, że w kontaktach zagranicznych Węgry nie mogą stać tylko na jednej, zachodniej nodze i otwarcie na Wschód stanowi ważny fakt polityczno-gospodarczy. Według niego punkt ciężkości gospodarki światowej stale przesuwa się na Wschód i należy się do tego dostosować.