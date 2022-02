„Teatralna mapa Polski” online – nowa inicjatywa Mazowieckiego Instytutu Kultury

Kolejne odcinki „Teatralnej mapy Polski” będą ukazywały się co dwa tygodnie na Facebooku i na kanale YouTube Mazowieckiego Instytutu Kultury (MIK) – powiedziała koordynator przedsięwzięcia Milena Trzabelewska. Pierwszy odcinek o Teatrze im. Słowackiego w Krakowie udostępniono 8 lutego.

„Przed miłośnikami teatru kolejne dwa odcinku – 22 lutego i 8 marca – które poświęcone będą Teatrowi Wielkiemu w Łodzi. Potem przybliżymy widzom Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu oraz Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim” – zapowiedziała Trzabelewska.



Jak wyjaśniła, w planach jest realizacja filmów, m.in. o: Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie, Teatrze w Muzeum w Łańcucie, Teatrze Narodowy w Warszawie, Operze Nova w Bydgoszczy i Filharmonii Szczecińskiej.



– Ze względów pandemicznych nie możemy planować ze zbyt dużym wyprzedzeniem. Nie możemy trzymać się konkretnych planów i musimy realizować prezentacje w tych ośrodkach, które są dostępne - powiedziała. – A po drodze stale pojawiają się nowe teatry, z którymi istnieje możliwość nawiązania współpracy – wyjaśniła Trzabelewska.





Propozycja dla miłośników teatru

– Chcemy stworzyć rodzaj przewodnika teatralnego, w którym będą informacje na temat danego miejsca, nie tylko samego teatru i repertuaru, ale też jego architektury, historii. Wyszukujemy rozmaite ciekawostki, które mogą wzbogacić wiedzę widzów z zakresu kultury i sztuki – podkreśliła dodając, że każdy odcinek filmu „krąży wokół teatru”.Realizację inicjatywy „Teatralna mapa Polski” zaplanowano od lutego do czerwca. – Jeżeli się okaże, że na naszej „Teatralnej mapie Polski” znajdą sięmiejsca, które warto odwiedzić – to myślę, że uda się ten projekt przeciągnąć na drugą połowę 2022 r. – wyjaśniła koordynatorka.

„Teatralna mapa Polski to propozycja dla wszystkich miłośników teatru, którzy chcą poznawać fascynującą teatralną rzeczywistość – tę architektoniczną, na swój sposób oryginalną, a także historyczną” – napisano w informacji.





Który teatr jest najstarszym teatrem w Polsce?

źródło: pap

Zaznaczono, że „jest to kontynuacja projektu edukacyjnego „MIK, skierowanego w trakcie pandemii koronawirusa do wszystkich miłośników teatru”.– Przemierzając Polskę, będziemy wyszukiwać dla Was teatry wyjątkowe nie tylko pod względem architektury, historii, budowy, ale także wyróżniające się na tle innych instytucji np. najstarsze,– czytamy na stronie MIK.Jak wyjaśniono, „Teatralna mapa Polski” jest przewodnikiem nie tylko dla miłośników teatralnego repertuaru, ale także podróży. „Dowiecie się, który teatr jest najstarszym teatrem w Polsce, dlaczegozwany jest złotym teatrem i jaka jest historia teatru królewskiego” – napisano w zapowiedzi.