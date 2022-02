Pedofilia w Kościele. List Benedykta XVI „wyzwaniem” dla osób o kierowniczych funkcjach

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Ochrony Nieletnich kardynał Sean Patrick O' Malley oświadczył, że wtorkowy list emerytowanego papieża Benedykta XVI na temat pedofilii w Kościele stanowi „wyzwanie” dla wszystkich zajmujących kierownicze funkcje w Kościele i musi być bodźcem do obrony ofiar i ochrony dzieci.

W liście 94-letni emerytowany papież wyraził ból z powodu nadużyć i błędów w związku z przypadkami pedofilii w miejscach, gdzie sprawował urzędy w Kościele katolickim. „Mogę tylko jeszcze raz wyrazić mój głęboki wstyd wobec wszystkich ofiar nadużyć seksualnych, mój wielki ból oraz moją szczerą prośbę o przebaczenie” – napisał papież senior.



Dodał, że jeśli ktoś dopuszcza się zaniedbań w podejściu do nadużyć, jest także obarczony winą. Tak Benedykt XVI odpowiedział na raport na temat pedofilii w archidiecezji Monachium-Fryzynga, na której czele stał na przełomie lat 70. i 80.



Kardynał O'Malley, który jest metropolitą Bostonu, oświadczył w wydanym komunikacie: „Sumienie mówi do nas, jeśli jesteśmy gotowi, by słuchać”.





W tekście przytoczonym przez serwis Vatican News podkreślił: „Benedykt XVI przekazał nam osobisty opis dramatu swego własnego sumienia, ukształtowanego przez życie w służbie Bogu i jego ludowi”.



„Zło, jakie wycierpiały ofiary wykorzystywania seksualnego małoletnich przez księży i osoby zakonne oraz prowadzenie przez niego spraw takich nadużyć słusznie i koniecznie obciąża sumienie” – dodał amerykański kardynał. W jego ocenie „rzeczowe świadectwo” Benedykta XVI wskazuje, że ma on świadomość tego, iż uznanie „nieodwracalnej krzywdy” wywołanej przez nadużycia oraz zaniedbania w zapobieganiu stanowią „wyzwanie” dla osób pełniących kierownicze funkcje w Kościele.

Jak dodał kardynał O'Malley, „świadectwo i głęboka szczerość’ Benedykta XVI powinny „pobudzać wszystkich do obrony ofiar wykorzystywania i ochrony tych, którzy zostali powierzeni opiece Kościoła”.

