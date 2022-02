Zmiany w Prawie oświatowym. „Prezydent ma 21 dni na podpisanie nowelizacji”

Prezydent RP ma teraz 21 dni na podpisanie nowelizacji Prawa oświatowego – powiedział w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zaznaczył jednocześnie, że prezydent zawsze podejmuje swoje decyzje w sposób autonomiczny i suwerenny.

Sejm odrzucił w środę sprzeciw Senatu wobec noweli Prawa oświatowego. Za odrzuceniem uchwały Senatu głosowało 233 posłów, 220 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Głosowało 455 posłów. Większość bezwzględna wyniosła 228. Teraz ustawa trafi do prezydenta.



– Prezydent będzie miał 21 dni na to, żeby podjęć decyzję w sprawie tej ustawy. Jeśli ją podpisze, to radykalnie rozszerzą się uprawnienia rodziców, jeśli chodzi o kontrolowanie tego, które organizacje pozarządowe wchodzą do szkoły i, przede wszystkim, będzie dostęp do wiedzy na temat treści, które będą przekazywane dzieciom – skomentował w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.



Podkreślił, że prezydent swoje decyzje podejmuje „zawsze w sposób autonomiczny i suwerenny”.





Pytany, o ostatnie. – Dwie i pół godziny merytorycznej rozmowy. Odpowiedziałem na wszystkie możliwe pytania. Jestem przekonany, że rozwialiśmy przynajmniej zdecydowaną większość wątpliwości – oświadczył Czarnek.

Przekonywał, że w ustawie chodzi przede wszystkim o „transparentność w stosunku do tego, co jest przekazywane dzieciom w szkole. Nic więcej”. W opinii szefa MEiN, „opozycja jest przeciwko ustawie, ponieważ dotyka ona sedna sprawy”. – Opozycja nie chce, żeby wszyscy rodzice wiedzieli, czego uczy się dzieci w szkole – ocenił Czarnek.



Powiedział, że „większość sejmowa chce, żeby wszyscy rodzice mieli dostęp do treści, jakie będą przekazywane dzieciom”. – Nic w tym dziwnego – ocenił Czarnek. Dodał, że jeśli ustawa wejdzie w życie, to „Rada Rodziców będzie głosowała, czy dopuścić daną organizację pozarządową do szkoły”.



– Po drugie dyrektor będzie musiał przekazać treści kuratorowi oświaty, a ten wywiesi to na stronie internetowej, aby informacja była ogólnie dostępna. Jeśli będą sprzeciwy, to kurator będzie mógł wyrazić sprzeciw wobec wejścia danej organizacji do szkoły – powiedział Czarnek.

Przemysław Czarnek w Sejmie po głosowaniu ws. uchwały Senatu (fot. PAP/Marcin Obara)

Zgodnie z nowelizacją, której projekt przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki, dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek – nie później niż na dwa miesiącena terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce.

Kurator będzie miał 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie.



W noweli zapisano też, że jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.



Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora, jeżeli tego nie zrobi, to powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. W nowelizacji nie przewidziano drogi odwołania się.





Nowelizacja wzmacnia również pozycję kuratora oświaty, jeśli chodzi o wspólne kompetencje organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego. Wszędzie tam, gdzie do tej pory wymagana była opinia kuratora, zapisano, że musi być to opinia pozytywna. Do ustawy wprowadzono katalog warunków, jakie muszą być spełnione, by organ prowadzący mógł zlikwidować szkołę lub placówkę.

Wzmocniono też nadzór nad szkołami i placówkami niepublicznymi. Kurator będzie mógł wydać osobie prowadzącej taką szkołę lub placówkę polecenie niezwłocznego umożliwienia wykonania czynności dotyczących nadzoru pedagogicznego.



Nowela wprowadza też możliwość prowadzenia nauki zdalnej z innych powodów niż COVID-19, o ile zawieszenie zajęć stacjonarnych trwa dłużej niż dwa dni. Daje też możliwość organizowania zdalnego nauczania dla uczniów objętych indywidualnym nauczaniem lub uczniów hospitalizowanych.



Zawiera także przepisy dotyczące funkcjonowania filii szkół artystycznych i oddziałów przysposobienia wojskowego w szkołach ponadpodstawowych.





W noweli rozszerzono katalog zbierania informacji w Systemie Informacji Oświatowej o zadania dotyczące działań szkoły wobec uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zajęć rewalidacyjnych oraz dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

