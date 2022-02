Żebractwo, katorżnicza praca, źródło organów. Handel ludźmi przybiera na sile

Organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie alarmuje, że w pandemii handel ludźmi przybiera na sile. Ten zbrodniczy proceder dotyka rocznie 40 mln osób na świecie. Ofiary to najczęściej kobiety i dzieci. Najmłodsi często wykorzystywani są do żebrania. Łamie im się lub odcina kończyny, by budziły większą litość – informują „Wiadomości”.

Z materiału „Wiadomości” wynika, że handel ludźmi to trzecie źródło dochodu organizacji przestępczych na świecie – zaraz po handlu narkotykami i bronią.



Co trzecia zidentyfikowana ofiara to dziecko. – Dzieci są sprzedawane jako żebracy – mówi ks. Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie.



Kapłan opowiedział o gangach działających w krajach Zatoki Perskiej, gdzie kupowano po kilkoro dzieci, którym łamano kończyny lub odcinano po to, by budziły większą litość. Ale ludzie, którzy trafiają w ręce przestępców zajmujących się handlem ludźmi są także wykorzystywani do katorżniczej pracy, niewoli seksualnej czy źródło pozyskiwania organów do przeszczepów.

