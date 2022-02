mBank: Sąd oddalił żądanie kredytobiorców o unieważnienie umów kredytów frankowych

W zakończonym w środę postępowaniu grupowym Sąd Okręgowy w Łodzi w całości oddalił żądania 1,7 tys. kredytobiorców, którzy domagali się m.in. uznania ich umów kredytowych za nieważne – poinformował mBank w środowym komunikacie.

Jak wskazano w środowej informacji prasowej mBanku, sprawa toczyła się od 2016 roku w Łodzi. Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie, reprezentujący 1731 kredytobiorców frankowych, domagał się uznania za bezwzględnie nieważne klauzul waloryzacyjnych w umowach kredytowych (co oznaczałoby tzw. odfrankowienie kredytów) lub uznania tych umów w całości za nieważne.



„Sąd uznał, że umowy o kredyt waloryzowany są ważne. W jego ocenie, klauzula waloryzacja (czyli wyrażenie kredytu w walucie) została indywidualnie uzgodniona, nie jest więc ani abuzywna, ani nieważna. Za abuzywną sąd uznał klauzulę kursową (odsyłającą do kursu sprzedaży banku). Jednak po wyeliminowaniu tej klauzuli umowa może być dalej wykonywana, a spłata kredytu może odbywać się we frankach” – podano w informacji prasowej mBanku.



Jak dodano, mBank „przyjął z zadowoleniem wyrok”.



Od wyroku możliwa jest apelacja.