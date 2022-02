Bóbr utknął w betonowej studzience. Ocalał, bo dał się złapać na lasso [ZDJĘCIE]

Strażacy OSP ze Srokowa na Mazurach uwolnili bobra, który utknął w studzience obok zbiornika przeciwpożarowego. Udało się narzucić na niego pętlę z liny i wyciągnąć z betonowej pułapki - relacjonowali.

– Zawyła syrena, więc zjawiliśmy się w remizie. Odebraliśmy wtedy zgłoszenie o bobrze uwięzionym w studzience przelewowej, przy zbiorniku przeciwpożarowym. Nie powiem, zdziwiliśmy się, bo to dość niecodzienne zdarzenie – przyznał naczelnik OSP Srokowo Zbigniew Jaśniak.



Sześcioosobowy zastęp OSP pojechał we wskazane miejsce do wsi Kosakowo. Okazało się, że bóbr utknął w wąskiej i głębokiej na metr betonowej studzience. Prawdopodobnie wepchnął go tam silny nurt wody.



Jak przyznał strażak, w obawie przed ugryzieniem mężczyźni nie chcieli bobra chwycić w ręce. – To jednak dzikie zwierzę, które bez trudu potrafi przegryźć drzewko – zauważył. Dlatego posłużyli się linką zawiązaną w pętlę. Udało się narzucić ją na bobra jak lasso i wyciągnąć go na powierzchnię. – Dopóki czuł na sobie linkę, siedział spokojnie. Jak tylko pętla się poluźniła, to wystartował w stronę zbiornika i zanurkował w wodzie – relacjonował naczelnik.

#wieszwiecej Polub nas

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Akcji strażaków przyglądał się wójt gminy, który przyjechał do Kosakowa.Wcześniej tamtejsi strażacy pomagali innym zwierzętom; zdejmowali kota z drzewa, wyciągali psa z głębokiego wykopu i uwolnili sarnę, która utknęła na działce ogrodzonej siatką.Warmia i Mazury należą do regionów o największej liczebności bobra europejskiego. Według szacunków Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, w całym województwie żyje obecnie 16,5 tys. osobników tego gatunku.