Znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną. Groził jej pozbawieniem życia

Na trzy miesiące trafił do aresztu 53-letni mieszkaniec Radomierza (Wielkopolskie), podejrzany o psychicznie i fizycznie znęcanie się nad swoją żoną. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Jak poinformował w środę oficer prasowy KPP w Wolsztynie asp. sztab. Wojciech Adamczyk, decyzja sądu o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztu była konsekwencją sobotniej interwencji policjantów z Posterunku Policji w Przemęcie. Funkcjonariusze wezwani w związku z przemocą domową ustalili, że awantury pomiędzy mężczyzną i jego żoną miały miejsce już wcześniej.



– Kobieta złożyła w tej sprawie zawiadomienie o przestępstwie. Na tej podstawie ustalono, że do awantur dochodziło w jej domu, co najmniej od kilku miesięcy. W trakcie scysji mąż, najczęściej będąc pod wpływem alkoholu groził jej pozbawieniem życia, poniżał ją, a także dopuszczał się przemocy fizycznej – zaznaczył Adamczyk.



Policjanci zatrzymali 53-latka i doprowadzili go do policyjnego aresztu. Mężczyzna został przesłuchany; przedstawiono mu zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się nad rodziną.



We wtorek Sąd Rejonowy w Wolsztynie podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres 3 miesięcy.



53-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienie wolności.



