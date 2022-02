Przerwany wał przeciwpowodziowy na Nerze. Nadchodzi fala kulminacyjna

Strażacy zabezpieczają przerwany wał przeciwpowodziowy na rzece Ner w miejscowości Kosew w woj. łódzkim. Przewidywana jest fala kulminacyjna na rzece. Najbliższe zabudowania oddalone są o 500 m i zdaniem służb nie są zagrożone zalaniem.

Jak przekazał w środę rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. kpt. Jędrzej Pawlak, strażacy workami z piaskiem obudowują wał przeciwpowodziowy, który został przerwany na szerokości ok. 8 metrów.



Wyjaśnił, że wał uszkodziło drzewo, które w wyniku ostatnich wichur zostało wyrwane z korzeniami, a następnie zaporę zniszczyły prawdopodobnie bobry.



– Powstała wyrwa, która ma ok. 8 metrów długości. Najbliższe siedliska oddalone są o 500 m i nie są w tym momencie zagrożone zalaniem – zapewnił.



Potrzebne do obudowania worki z piaskiem trzeba było transportować rzeką. Z tego powodu na miejsce zadysponowano także łódź z KP PSP w Tomaszowie Mazowieckim.



Przewidywana jest fala kulminacyjna na rzece Ner w miejscu uszkodzonego wału w gminie Świnice Warckie. Na miejscu pracuje pięć zastępów straży pożarnej.



Czytaj także: Okradli strażaków OSP ze złomu. Dwaj złodzieje wpadli, trzeci jest poszukiwany

#wieszwiecej Polub nas