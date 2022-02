Maląg: Wydatki na politykę społeczną w 2022 roku to blisko 112 mld zł

Tylko w 2022 r. wydatki na program „Rodzina 500 plus”, „Dobry start”, „Maluch plus”, a także nowe świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to 62 mld zł – poinformowała w środę w Sejmie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa MRiPS przedstawiła w Sejmie informacje w sprawie realizacji sztandarowych programów polityki prorodzinnej, wprowadzonych przez rząd PiS. Minister zwracała uwagę, że sprawne zarządzanie, w tym zmiany w systemie finansów publicznych, pozwoliły na wygospodarowanie pieniędzy, które stały się źródłem finansowania wielu programów społecznych.



Maląg zaznaczyła, że trudna sytuacja spowodowana epidemią nie spowolniła realizacji tych działań. – Rozwijamy je, wzbogacamy o kolejne instrumenty, pomimo olbrzymich wydatków związanych z koniecznością ochrony życia i zdrowia Polaków w obliczu epidemii, a także ratowania polskiej gospodarki – zapewniała.



Poinformowała, że tylko w 2022 r. wydatki na program „Rodzina 500 plus”, „Dobry Start”, „Maluch Plus”, a także nowe świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to 62 mld zł. – Łączne planowane wydatki na realizację polityki społecznej (w 2022 r.) to blisko 112 mld zł – podkreśliła.

#wieszwiecej Polub nas

Zdaniem minister rodziny program 500 Plus „zmienił oblicze polskich rodzin”. – To potężne wsparcie, to inwestycja w rodzinę. Od 1 kwietnia 2016 r. do polskich rodzin trafiło ponad 176 mld zł,(...) a wsparciem objętych jest 6,5 mln dzieci – poinformowała.

– Opozycja, kiedy program był wprowadzany, kontestowała, że kobiety będą ubywały z rynku pracy, a program jest źle przygotowany. On pokazał swoją skuteczność – powiedziała Maląg. Wskazywała też, że w porównaniu z III kwartałem 2019 r. wskaźnik aktywności kobiet (20-64 lata) w Polsce, mimo kryzysu gospodarczego wywołanego COVID-19, wzrósł o 3,2 p.p. Dodała, że dla porównania w UE wskaźnik aktywności kobiet wzrósł o 1,4 p.p.



Minister przypomniała, że od 1 lutego trwa nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus”. Jak podała, rodzice złożyli do tej pory wnioski na ponad 1,8 mln dzieci.



Kolejnym programem, o którym wspomniała minister jest „Dobry start”, czyli 300 zł rocznie na wyprawkę szkolną. Maląg przekazała, że wydatki na program w latach 2018-2021 to 5,3 mld zł, w 2022 r. to 1,35 mld zł, a wsparciem objętych jest 4,4 mln dzieci.





Zobacz także: Ostatnie dni na złożenie wniosku o wypłatę szkolnej wyprawki

Szefowa resortu podkreśliła, że muszą być wprowadzane instrumenty, które pomogą wyjść z pułapki niskiej dzietności. Wskazała, że od 1 stycznia ruszył Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Minister przypomniała, że jest to łącznie 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia.

Zwróciła uwagę, że w pierwszym roku działania kapitału ze wsparcia ma skorzystać ok. 615 tys. dzieci. Maląg poinformowała, że do tej pory rodzice i opiekunowie złożyli wnioski obejmujące ponad 440 tys. dzieci. W debacie posłanka PiS Urszula Rusecka podkreśliła, że przed 2015 r. nie było wymienionych przez minister programów społecznych. Zwróciła uwagę, że NIK z 2015 r., ocenił dotychczasową politykę prorodzinną za „druzgocąca”.



Wiceminister rodziny Stanisław Szwed odniósł się też do kwestii wsparcia osób niepełnosprawnych. Przekonywał, że do kwoty 12 800 zł żadna osoba nie straci na rozwiązaniach z Polskiego Ładu, „czy to będzie samotna matka, czy w rodzinie”.



Podkreślił, że wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami sukcesywnie rośnie. Jak wskazał, w 2015 r. była to kwota niespełna 15 mld zł, dziś to wsparcie jest na poziomie 32 mld zł.





Wiceminister dodał, że w 2022 r. na realizację programu „Asystent Osobisty” przeznaczono łącznie 610 mln zł. Jak zaznaczył, „z tej puli 510 mln zł trafi do samorządów, a budżet dla organizacji pozarządowych to 100 mln”.

�� Minister @MarlenaMalag w #Sejm: epidemia COVID-19 nie spowolniła realizacji programów społecznych. Nie tylko utrzymaliśmy je, ale stale je rozwijamy, wzbogacając o kolejne instrumenty. Łącznie na politykę społeczną w 2022 roku przeznaczymy 112 mld zł ▶️ pic.twitter.com/hnUsMRcmxP — Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (@MRiPS_GOV_PL) February 9, 2022

Minister @MarlenaMalag w #Sejm: wsłuchując się w potrzeby Polaków, wprowadziliśmy program #DobryStart, czyli 300 zł rocznie na wyprawkę szkolną. Wydatki na program w latach 2018 -2021 to 5,3 mld zł, w 2022 r. to 1,35 mld zł. Wsparciem objętych jest 4,4 mln dzieci. #Rodzina pic.twitter.com/lUWu905YDS — Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (@MRiPS_GOV_PL) February 9, 2022

Minister @MarlenaMalag w #Sejm: w porównaniu z III kw. 2019 r. wskaźnik aktywności kobiet (20-64 lata) w Polsce, mimo kryzysu gospodarczego wywołanego Covid-19, wzrósł o 3,2 p.p. Dla porównania w UE wskaźnik aktywności kobiet wzrósł jedynie o 1,4 p.p. pic.twitter.com/t9PhDeeQGu — Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (@MRiPS_GOV_PL) February 9, 2022

Minister @MarlenaMalag w #Sejm: program #Rodzina500Plus zmienił oblicze polskich rodzin. To potężne wsparcie, to inwestycja w rodzinę. Od początku funkcjonowania programu do polskich rodzin trafiło ponad 176 mld zł, a wsparciem objętych jest 6,5 mln dzieci. #Rodzina pic.twitter.com/5As33USPwK — Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (@MRiPS_GOV_PL) February 9, 2022

Minister @MarlenaMalag w #Sejm: od 1 lutego br. trwa nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w programie #Rodzina500Plus. Na chwilę obecną rodzice złożyli wnioski na ponad 1,8 mln dzieci. #Rodzina pic.twitter.com/c1FsIS38xr — Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (@MRiPS_GOV_PL) February 9, 2022

Minister @MarlenaMalag w #Sejm: wnioski w programie #Rodzina500Plus można składać poprzez portal Empatia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną. Droga elektroniczna usprawniła proces składania wniosków - wnioski są składane o 50% szybciej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. pic.twitter.com/kLioz4rjCS — Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (@MRiPS_GOV_PL) February 9, 2022

��| Dziś w #Sejm minister rodziny i polityki społecznej @MarlenaMalag przedstawiła informację bieżącą ws. realizacji programów polityki prorodzinnej. #Rodzina



�� Czytaj więcej: https://t.co/1kdpIlUaC8 pic.twitter.com/MKvbne35J5 — Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (@MRiPS_GOV_PL) February 9, 2022

Minister @MarlenaMalag w #Sejm: musimy wprowadzać instrumenty, które pomogą nam wyjść z pułapki niskiej dzietności. Dlatego też wprowadziliśmy od 1 stycznia br. Rodzinny #KapitałOpiekuńczy - to łącznie 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do ukończenia 35. m. ż. pic.twitter.com/9uSev2eE4E — Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (@MRiPS_GOV_PL) February 9, 2022