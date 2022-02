Wypadek na przejeździe. Pociąg zmiażdżył samochód. W środku były 4 osoby

Groźny wypadek na przejeździe kolejowym w Białym Dunajcu (woj. małopolskie). Pociąg uderzył w samochód osobowy, którym podróżowały cztery osoby. Dwie z nich są w ciężkim stanie.

Do zderzenia doszło w środę około godziny 14 . „Z wstępnych ustaleń wynika, że kierowca z województwa dolnośląskiego wjechał na przejazd kolejowy na czerwonym świetle” – powiedział asp. sztab. Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji cytowany przez „Gazetę Krakowską”.



Dodał, że w samochodzie podróżowały cztery osoby. „Siedzącym z przodu nic się nie stało. Ciężko ranne są dwie osoby, które jechały z tyłu pojazdu. Kierowca był trzeźwy. Rozmawiając z policjantami zakopiańskiej drogówki twierdził, że oślepiło go słońce” – zaznaczył.



Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Ruch pociągów na trasie z Zakopanego do Nowego Targu do zakończenia czynności nie będzie przywrócony. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin.



