Co by nam dało przyjęcie euro? Barwne porównanie Glapińskiego

Czy Polska powinna przyjąć euro? To pytanie, które na jakiś czas pojawia się w debacie publicznej. W środę do tej sprawy odniósł się Adam Glapiński. – Gdybyśmy mieli euro, to wiosną jeździlibyśmy do Niemiec zrywać takie smaczne zielone lub białe roślinki, szparagi – powiedział prezes NBP.

Szef polskiego banku centralnego, tłumaczył, że „posiadanie własnej waluty pozwala na szybszy rozwój”.



Co by było, gdyby Polska należała do strefy euro?



– Bylibyśmy bezwolni jeśli chodzi o politykę pieniężną. Musielibyśmy czekać na wytyczne z Frankfurtu (tam ma siedzibę Eurobejski Bank Centralny – przyp. red.). A tam wciąż obowiązują zerowe stopy procentowe, nawet przy tak wysokiej inflacji, która dosięga także strefę euro – zauważył Glapiński.



– Rozwijamy się dwa razy szybciej niż bogate kraje zachodu Europy. Przyjęcie euro sprowadziłoby zredukowanie tempa wzrostu do tego, które jest w innych krajach. A my byśmy teraz jeździli do Niemiec zrywać smaczne roślinki, szparagi – spuentował.

