GIS ostrzega przed suplementami diety. Co w nich wykryto?

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował w komunikacie o wycofaniu ze sprzedaży suplementów diety dystrybuowanych przez firmę REGIS Sp. z.o.o. Powodem jest zastosowanie do ich produkcji składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu.

Buraczki pasteryzowane z fragmentami szkła. GIS ostrzega Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu partii buraczków pasteryzowanych w związku ze skargą na obecność fragmentów szkła w... zobacz więcej

Jak wskazano w komunikacie, tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, nie można ustalić bezpiecznych poziomów spożycia tej substancji.



Firma, niezwłocznie po uzyskaniu informacji od dostawcy surowca, zablokowała partie produktów, wytworzonych z użyciem zanieczyszczonego składnika. Zdecydowano też o konieczności wycofania partii produktów, wprowadzonych już do obrotu.



Wycofany ze sprzedaży został suplement „L-Carnitine HCA Plus 50 kaps.” o dacie minimalnej trwałości do 01.06.2023. Ze sprzedaży usunięto też „Machine Man Burner 120 kaps.” o dacie minimalnej trwałości do 15.07.2023 oraz „Thermo Shape 2.0 90 kaps.” o dacie minimalnej trwałości do 26.05.2023. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania prowadzony przez przedsiębiorcę.



Konsumenci nie powinni spożywać partii wyrobów oznaczonych w komunikacie.



„Wyjaśniamy, że tlenek etylenu nie jest i nigdy nie był stosowany w produkcji naszych suplementów diety. Jest on zwykle używany w farmacji oraz w przemyśle spożywczym do czyszczenia (sterylizacji) ekstraktów roślinnych. W/w produkty zostały wyprodukowane z surowca spełniającego parametry jakościowe (dostawca surowca przedstawił stosowny certyfikat jakościowy)” – napisała w oświadczeniu firma REGIS Sp. z o.o. „Ze względu na fakt, że posiadamy dwa sprzeczne wyniki badań dla tej samej partii surowca – jeden jest pozytywny (tzn. że surowiec nie zawiera tlenku etylenu), drugi negatywny, prowadzimy postępowanie wyjaśniające. Jednakże z uwagi na dobro klientów już na tym etapie wycofujemy w/w produkty z rynku.” – dodała firma.



Czytaj także: GIS ostrzega o glutenie w kaszy gryczanej oznaczonej jako bezglutenowa

#wieszwiecej Polub nas