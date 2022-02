Ukraina dziękuje za postawę Trójkąta Weimarskiego wobec zagrożenia ze strony Rosji

Ukraiński MSZ wyraził wdzięczność za postawę państw Trójkąta Weimarskiego w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Wczoraj przywódcy państw Trójkąta – czyli Polski, Francji i Niemiec po spotkaniu wydali wspólne oświadczenie, w którym przestrzegają Rosję przed konsekwencjami agresji militarnej wobec Ukrainy.

Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba napisał, że berlińska deklaracja Trójkąta Weimarskiego pokazuje siłę i jedność Europy. Jak zaznaczył, jest to konieczne do obrony europejskich wartości i architektury bezpieczeństwa przed rosyjskim zagrożeniem. Jak czytamy, Ukraina jest wdzięczna Polsce, Niemcom i Francji za ich rozsądne i zdecydowane stanowisko.



Wczoraj prezydenci Polski i Francji, Andrzej Duda i Emmanuel Macron, oraz kanclerz Niemiec Olaf Scholz we wspólnym dokumencie napisali, że jakakolwiek dalsza agresja militarna Rosji na Ukrainę będzie miała potężne konsekwencje. Wezwali też Rosję do deeskalacji sytuacji na granicy z Ukrainą i podjęcia dialogu na temat bezpieczeństwa.