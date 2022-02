Glapiński o dynamice PKB. Wspomniał o przedłużeniu tarczy antyinflacyjnej [WIDEO]

GUS szacuje obecnie wzrost gospodarczy w całym roku 2021 na 5,7 proc. To oznacza wyraźne przyspieszenie dynamiki PKB w IV kwartale 2021 r., do ok. 7 proc. – powiedział w środę prezes NBP Adam Glapiński. Prezes mówił też, że nie wyobraża sobie, żeby tarcza antyinflacyjna nie została przedłużona do końca roku i wskazał, że rząd nad tym pracuje. Jak dodał, „każda sytuacja, jak kij, ma dwa końce i konsekwencją tarczy będą mniejsze wpływy do budżetu państwa”.

– Mamy bardzo silne ożywienie aktywności gospodarczej, mimo kolejnych fal zachorowań, które są na szczęście mniej groźne dla ludzi, są także mniej groźne dla gospodarki – powiedział w środę na konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego.



Dodał, że GUS szacuje obecnie wzrost gospodarczy w całym roku 2021 na 5,7 proc. – To oznacza wyraźne przyspieszenie dynamiki PKB w IV kwartale 2021 r., tempo wzrostu produktu krajowego brutto wyniosło ok. 7 proc. – powiedział Glapiński.



Dodał, że bardzo dobre są dane z rynku pracy, bo bezrobocie jest niskie, „praktycznie go nie ma”, i silny wzrost płac, który przebija średnią inflację.



– Pandemia pozostaje głównym czynnikiem niepewności, zwłaszcza w sytuacji gdy wersja omikron okazała się tak ekspansywna – powiedział Adam Glapiński.

Prezes NBP powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby tarcza antyinflacyjna nie została przedłużona do końca roku. Zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, że wydłużenie tarczy oznacza spadek dochodów budżetu. – W moim przekonaniu tarcza musi zostać przedłużona i rząd to zrobi i nad tym pracuje – dodał prezes NBP.

Prezes Narodowego Banku Polskiego mówił także o kursie złotego. – Kłamstwem jest teza, jakoby Narodowemu Bankowi Polskiemu zależało na słabym złotym. Nie ma uzasadnienia, dlaczego miałoby zależeć. To jest absurd – stwierdził Glapiński.



– Kwestionujemy fałszywą tezę polityczną, że kiedykolwiek chcieliśmy osłabiać kurs. Zacieśniamy politykę pieniężną i kredytową, co powinno umacniać kurs złotego i to będzie współgrać z całą polityką, jaką prowadzimy – zadeklarował Glapiński.



Jak powtórzył, „nie ma żadnej intencji NBP, żeby osłabiać złotego". "W sytuacji obecnej, kiedy mamy podwyższoną inflację w średnim okresie (...) kurs ma wpływ na inflację. Nie jest on wielki, ale im wyższy kurs złotego, tym lepiej. Bo to wzmacnia ogólną politykę zacieśniania” – mówił prezes NBP.

Podkreślał, że bank centralny jest zainteresowany tym,co nie znaczy, że ma szczególne metody oddziaływania. Jak zaznaczył, kurs złotego jest całkowicie wolny i kształtuje się na rynku walutowym. – NBP przez zmasowane interwencje mógłby dokonywać i czasami dokonuje drgnięcia tego kursu, ale to trwa kilka dni. Na kurs średni nie ma żadnego wpływu – mówił Glapiński. Dodał, że ta polityka została wprowadzona bardzo dawno, sprawdza się i jest słuszna.

Glapiński wspomniał, że prezydent Andrzej Duda wyznaczył go na kandydata na kolejną kadencję prezesa Narodowego Banku Polskiego. Obecna kadencja upływa 21 czerwca 2022 r.



– Chciałbym podziękować panu prezydentowi za zaufanie, jakim mnie obdarzył przez wyznaczenie mnie kandydatem na prezesa Narodowego Banku Polskiego na następną kadencję – powiedział Glapiński.



– Myślę, że byłoby to korzystne dla Polski, dla polskiej gospodarki, bo umocniłoby międzynarodowe przekonanie o stabilności polskiej waluty, o stabilności polskiej gospodarki, o stabilności polityki gospodarczej prowadzonej w Polsce – dodał.

Podczas środowej konferencji prezes NBP był pytany, jakie skutki mogłoby przynieść ewentualne wycofanie się Polski z europejskiego Planu Odbudowy. Taki krok sugerował w ostatnim czasie prezes Partii Republikańskiej, europoseł Adam Bielan.



Glapiński stwierdził, że jest to kwestia polityczna. – Państwo znają mój krytyczny stosunek do środków europejskich. Z punktu widzenia NBP każde euro, które przychodzi z UE, jest dla Polski korzystne i służy Polakom, ale my patrzymy w tej chwili na zagrożenie inflacyjne. Dodatkowy strumień pieniędzy, który by się pojawił na rynku, stanowiłby presję inflacyjną – ocenił.



Dodał, że z punktu widzenia złotego, jakiekolwiek perspektywy uruchomienia środków z KPO byłyby niesłychanie korzystne. – Jakikolwiek sygnał z naszego rządu czy z Brukseli, że będzie ten plan uruchomiony, znakomicie poprawiłby pozycję złotego i tym samym też przeciw inflacji by zadziałał. Inną sprawą jest później napływ tych środków, ale sygnał, że to się odblokowało, wspierałby naszą politykę zacieśniania – powiedział szef banku centralnego.



Podkreślił, że obecnie dwa czynniki psują złotego: zablokowanie środków europejskich i groźba agresji rosyjskiej na Ukrainę. – Sygnał, że nie będzie wojny na Ukrainie, agresji rosyjskiej byłby bardzo korzystny (dla złotego - PAP) – wskazał prezes NBP.