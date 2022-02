Okradli strażaków OSP ze złomu. Dwaj złodzieje wpadli, trzeci jest poszukiwany

Policjanci zatrzymali dwóch podejrzanych o kradzież złomu na szkodę strażaków ochotników z miejscowości Mostki (woj. lubuskie). Druhowie zbierali złom, by za pieniądze z jego sprzedaży zasilić zbiórkę na kupno nowego wozu strażackiego.

Marcin Ruciński z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie poinformował, że zarzuty kradzieży usłyszeli dwaj mieszkańcy gminy Zielona Góra w wieku 46 i 45 lat.



– Znamy także dane trzeciego mężczyzny podejrzanego o udział w tym przestępstwie. To 39-latek z tej samej gminy, który jest poszukiwany – powiedział Ruciński.



Zgodnie z przedstawionymi zarzutami wszystkim podejrzanym w tej sprawie grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.



Kradzieże złomu zebranego przez ochotników z Mostek miały miejsce pod koniec stycznia oraz na początku lutego br. Łącznie złodzieje wywieźli z placu przed remizą materiał o wartości ok. 10 tys. zł. W ub. tygodniu świebodzińscy kryminalni namierzyli i zatrzymali podejrzanych o te kradzieże.

Rusiński zaznaczył, że strażacy ochotnicy z Mostek działają nie tylko na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności, ale i podróżujących przebiegającą przez ich miejscowość trasą krajową nr 92.Przez wiele lat dysponowali jedynie wysłużonym wozem Żuk. Obecnie mają na wyposażeniu wóz strażacki wypożyczony z zaprzyjaźnionej jednostki OSP, ale ich ambicją jest zebranie pieniędzy na kupno nowoczesnego wozu.