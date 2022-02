„Die Welt”: Berlin musi przyjąć polską perspektywę

Berlin musi wreszcie przyjąć polską perspektywę – tak brzmi tytuł artykułu „Die Welt”. Warszawski korespondent niemieckiego dziennika krytykuje prorosyjską postawę Berlina. Ocenia, że niemiecki rząd popełnia błąd, nie traktując poważnie obaw Polski i krajów bałtyckich.

„Polska i kraje bałtyckie reagują coraz bardziej nerwowo na rosyjskie zagrożenia. Słusznie. Ale w Berlinie obawy te nie wydają się być brane na poważnie. To ogromny błąd” – pisze Philipp Fritz w „Die Welt”.



„Kanclerz Olaf Scholz wyszedł z ukrycia i pojechał do Waszyngtonu; Bundeswehra na Litwie ma się wzmocnić: to dobrze i słusznie. Ale to nie wystarczy, by przywrócić zaufanie do niemieckiej polityki i zapewnić pokój w Europie” – wskazuje.



Zdaniem niemieckiego dziennikarza, „nie potrzeba wielkiej wojny, aby wywierać stałą presję na mieszkańców Europy Wschodniej”. „Na przykład rosyjskie groźby już teraz mają niszczące skutki gospodarcze na Ukrainie” – zauważa Fritz.

Na łamach „Die Welt” krytykuje on też niemiecki rząd federalny, który nigdy „w tak krótkim czasie nie uraził tak wielu partnerów”. „Błędne sygnały płynące od czołowych socjaldemokratów, zarzut „pobrzękiwania szabelką” pod adresem Kijowa ze strony rosyjskiego lobby energetycznego i byłego kanclerza Gerharda Schroedera, odmowa dostarczenia broni na Ukrainę, a także blokada dostaw z Estonii, a szczególnie wspaniałomyślnybardzo zaszkodziły zaufaniu do niemieckiej polityki” – wymienia niemiecki korespondent w Warszawie.

W drugiej połowie stycznia ujawniono nagrania byłego szefa niemieckiej marynarki wiceadmirała Kaya-Achima Schönbacha, który stwierdził, że Ukraina nie odzyska zaanektowanego przez Rosję Krymu, a prezydent Rosji Władimir Putin nie chce prowadzić konfliktu na dużą skalę, a „domaga się jedynie szacunku, na który prawdopodobnie zasługuje”.



Fritz zwraca uwagę, że zaufanie do Niemiec zostało nadszarpnięte szczególnie „w partnerskich krajach Europy Środkowej i Wschodniej, które w związku z budową niemiecko-rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2 od dawna ostrzegają przed Rosją, która mogłaby uczynić ze swoich rezerw energetycznych broń przeciwko Europie”.



Według dziennikarza „Die Welt”, „Polska, Czechy, Słowacja i kraje bałtyckie jako przestrzeń gospodarcza są dla Niemiec już tak ważne, jak Chiny albo USA”. „Berlin musi wreszcie podeprzeć politykę handlową również polityką bezpieczeństwa – w interesie własnym oraz Europy” – dodaje Philip Fritz.





Nicht nur Unabhängigkeit der #Ukraine ist gefährdet. Es geht darum, wie Sicherheit in Europa zukünftig aussehen soll. #Polen und #Baltikum reagieren zurecht nervös auf russ. Drohungen. Berlin muss endlich entsprechend handeln. Meine Meinung auf @welt. https://t.co/RC4tlwB0x1 — Philipp Fritz (@phil_ipp_fritz) February 8, 2022

źródło: Die Welt, tysol.pl, portal tvp.info

Jego zdaniem „Berlin musi wreszcie przyjąć polską perspektywę”. Jak wskazuje, niemieccy politycy postąpiliby słusznie, gdyby w kwestii konfliktu rosyjsko-ukraińskiego przyjęli „polską perspektywę”.„Polscy politycy mają słuszność, że nerwowo reagują na rosyjskie wrogie gesty, bo w Warszawie zdają sobie sprawę, że rosyjska kontrola nad pasem ziemi od Morza Czarnego po region bałtycki zawsze gwarantowała Moskwie wpływ na politykę europejską. Dla Ukraińców, Polaków i Bałtów oznaczało to utratę suwerenności, a nawet gułag” – wskazuje niemiecki dziennikarz.