Prezydent Duda spotka się z brytyjskim premierem. „Tematy są oczywiste”

Prezydent Andrzej Duda spotka się w czwartek z brytyjskim premierem Borisem Johnsonem; tematy są oczywiste: bezpieczeństwo, Ukraina i znakomita współpraca polsko-brytyjska – poinformował w środę szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

„Jutro prezydent Andrzej Duda spotka się w Pałacu Prezydenckim z brytyjskim premierem Borisem Johnsonem. Tematy są oczywiste: bezpieczeństwo, Ukraina, znakomita współpraca polsko-brytyjska” – napisał prezydencki minister na Twitterze.



Jak podkreślił szef BPM, Wielka Brytania to jeden naszych najbliższych partnerów i sojuszników w NATO.



Wcześniej o wizycie Borisa Johnsona w Polsce poinformował na Facebooku szef rządu polskiego rządu. „Jutro do Polski przyleci premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, który spotka się ze mną oraz prezydentem Andrzejem Dudą. Będziemy rozmawiać m.in. na najważniejsze tematy europejskie i te związane z kwestiami bezpieczeństwa” – napisał premier.



W środę rano o wizycie Johnsona w Polsce informowała agencja Reutera. Pytany o te doniesienia na briefingu prasowym rzecznik MSZ Łukasz Jasina powiedział: „Z tego, co się orientuję, pan premier spotka się prawdopodobnie z brytyjskimi żołnierzami, być może poza Warszawą i na pewno z panem premierem (Morawieckim)”.

źródło: pap

Brytyjski minister obrony Ben Wallace zapowiedział w poniedziałek wysłanie do Polski dodatkowych 350 żołnierzy . Jak sprecyzowało Ministerstwo Obrony w Londynie, „żołnierze mają wspierać stronę polską w zakresie wspólnych ćwiczeń,w obliczu gromadzenia się sił rosyjskich na granicy z Ukrainą”.