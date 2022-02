„Oszuści”, „lenie”. Wyzwiska w mediach pod adresem Harry'ego i Meghan

Wnuk królowej Elżbiety II i jego małżonka znów znaleźli się w centrum zainteresowania. Wszystko przez to, że publicznie skrytykowali platformę Spotify za to, że nie usunęła jednego z podcastów, który w ich mniemaniu miał szerzyć dezinformację ws pandemii. Pojawiły się nawet plotki, że para w proteście zerwie podpisaną niedawno ze Spotify umowę opiewającą na kwotę 25 mln dolarów. Do sprawy odnieśli się znani przedstawiciele konserwatywnych amerykańskich mediów – Tucker Carlson i Greg Gutfeld. Określili oni książęcą parę mianem „oszustów” i „leni”.

Książę Harry i Meghan Markle wzbudzają niesłabnące zainteresowanie mediów – nie tylko brytyjskich. Choć chcąc wieść spokojne życie opuścili brytyjski dwór i zaczęli nowe życie w Stanach Zjednoczonych, wciąż znajdują się pod obstrzałem tabloidów. Szczególnie chętnie na temat poczynań Sussexów wypowiada się ich bodaj najzagorzalszy krytyk Piers Morgan, który stale komentuje ich kolejne wypowiedzi lub zawodowe posunięcia, nie szczędząc przy tym cierpkich słów.



Krytyczna wobec Meghan i Harry'ego jest też część amerykańskich mediów. Widać to zwłaszcza teraz, gdy Sussexowie publicznie potępili Spotify za udostępnianie treści podważających zasadność szczepień czy kwestionujących pandemię. Chodzi głównie o kontrowersyjny podcast Joe Rogana. W sieci natychmiast pojawiły się plotki mówiące o tym, że arystokraci chcą zerwać opiewający na kwotę 25 mln dolarów kontrakt z platformą, w ramach którego zobowiązali się nagrywać podcasty. Co znamienne, jak na razie zdołali oni wyprodukować zaledwie jeden świąteczny odcinek.



Książęca para rozwiała wątpliwości na temat dalszej współpracy ze Spotify w opublikowanym pod koniec stycznia oświadczeniu. „Od początku istnienia naszej fundacji Archewell pracowaliśmy nad znalezieniem rozwiązania problemu, jakim jest globalny kryzys dezinformacyjny. Każdego dnia miliony ludzi cierpią z powodu poważnych szkód wywołanych nieprawdziwymi informacjami. W kwietniu zeszłego roku nasi współpracownicy zaczęli mówić o obawach związanych z realnym zagrożeniem, jakie stwarzają niektóre treści na temat COVID–19 pojawiające się w serwisie Spotify. Jesteśmy zobowiązani do kontynuowania współpracy, ale oczekujemy, że Spotify się tym zajmie” – napisali w oświadczeniu.

Stanowisko książęcej pary zostało ostro skrytykowane w amerykańskiej telewizji. Harry i Meghan znaleźli się na celowniku m.in. konserwatywnego dziennikarza i komentatora politycznego Tuckera Carlsona, który na antenie Fox News potępił ich zachowanie. „Ta niezwykle irytująca, fałszywa księżna z Los Angeles i jej bezmózgi mąż grozili, że odejdą ze Spotify, o ile serwis nie nałoży kagańca Joe Roganowi. Ale prawda jest taka, że nigdzie się nie wybierają. Ta dwójka oszustów bierze miliony dolarów za nic. Do tej pory nagrali 30 minut materiału, co oznacza, że dostają niespełna milion dolarów za minutę pracy. Dobry wynik. Zbyt dobry, by z tego zrezygnować” – ironizował Carlson.





„Banda leni”

źródło: pap

W podobnym tonie o Sussexach wypowiedział się niedawno komik Greg Gutfeld. W swoim programie „The Five”, emitowanym na kanale Fox News Channel, nazwał on Harry'ego i Meghan „bandą leni”. Wtórowała mu zaproszona do programu emerytowana sędzia Jeanine Pirro.– skwitowała.Spór książęcej pary z serwisem Spotify skomentował również ekspert od brytyjskiej rodziny królewskiej Richard Eden. Na łamach „Palace Confidential” stwierdził on, że arystokraci wybrali pieniądze kosztem etyki. „Latami mówili o kryzysie dezinformacji. Ich decyzja o kontynuowaniu współpracy ze Spotify pokazała, że– ocenił Eden.