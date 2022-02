Ważna zmiana dotycząca składki zdrowotnej w Polskim Ładzie

Postulat przedsiębiorców dotyczący Polskiego Ładu spełniony – poinformował w środę wiceminister finansów Artur Soboń. Jak wyjaśnił, chodzi o sposób naliczania składki zdrowotnej: dochód, podstawa wyliczeń, będzie zbieżny z dochodem opodatkowanym PIT. Co to oznacza dla podatników?

W środę sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach zaproponowała poprawki zmieniające przepisy Polskiego Ładu do projektu nowelizacji ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Poprawki dotyczą zasad ustalania dochodu przez przedsiębiorców dla celów składki zdrowotnej, m.in. uwzględniają tzw. różnice remanentowe.





Składka zdrowotna a podstawa wyliczeń

Postulat przedsiębiorców w #PolskiŁad spełniony❗️Dochód do składki zdrowotnej będzie zbieżny z dochodem opodatkowanym PIT, czyli będzie obliczony z uwzględnieniem różnic remanentowych i nie obejmie większości przychodów zwolnionych z PIT. Zmiana przyjęta dziś w sejmie. — Artur Soboń (@sobonartur) February 9, 2022

Polski Ład. Ważne zmiany dla przedsiębiorców i prowadzących działalność pozarolniczą

#wieszwiecej Polub nas

teraz odtwarzane Podwyżka stóp procentowych. Komentarz ekonomisty

źródło: portal tvp.info, PAP

„Postulat przedsiębiorców w Polskim Ładzie spełniony! Dochód do składki zdrowotnej będzie zbieżny z dochodem opodatkowanym PIT, czyli będzie obliczony z uwzględnieniem różnic remanentowych i nie obejmie większości przychodów zwolnionych z PIT” – napisał na Twitterze wiceminister finansów Artur Soboń. „Zmiana przyjęta dziś w Sejmie” – dodał.Rekomendowane przez sejmową komisję poprawki zakładają, że przy ustalaniu dochodu dla celów składki zdrowotnej będą uwzględniane tzw.Ponadto, dochód do obliczenia składki ma nie być powiększany ozaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2022 r.Kolejna z poprawek określa, że roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami – z wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym – a, pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Te zmiany miałyby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.Poprawki powinny teraz trafić pod głosowanie Sejmu.