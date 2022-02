Były premier Czech atakuje rząd za porozumienie z Polską

Wielu ekspertów sugerowało, że atak byłego czeskiego rządu na kopalnię w Turowie był grą polityczną. Teraz są tego kolejne dowody. Chociaż Polska spełniła warunki nowych władz w Pradze, Andrej Babiš atakuje krajowych adwersarzy. – Niewykorzystana szansa. Rząd Fiali sprzedał obywateli – oburza się były premier i krytykuje obecnego szefa rządu.

Babiš ocenił, że pierwsze decyzje po zmianie władzy w Pradze są niekorzystne dla obywateli, a mieszkańcy Czech odczują to jako „nędzę Fiali”.



– Porażka tygodnia to absolutnie niekorzystna umowa ws. kopalni Turów – stwierdził Andrej Babiš.



– Rząd Fiali sprzedał obywateli Czech tylko po to, aby mógł się poklepać i powiedzieć, jaki jest wspaniały – dodał.



W sieci pojawiają się już opinie polskich ekspertów w tej sprawie. Obalają oni tezy opozycji o tym, że z czeskim rządem można było dogadać się już dawno. Ich zdaniem były czeski rząd wykorzystywał temat Turowa do celów politycznych – szczególnie w czasie trwającej na południe od Polski kampanii przed wyborami parlamentarnymi.



„A gdy mówiłem, że Babiš używa Turowa jako oręża politycznego (także w kampanii) to mi czescy twitterowicze powiedzieli brzydko że się nie znam” – zaznaczył teraz w sieci dr Bartosz Rydliński, politolog z UKSW.

