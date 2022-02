Luzowanie obostrzeń – są decyzje rządu. Niedzielski: To początek końca pandemii [WIDEO]

Mamy do czynienia z początkiem końca pandemii; w marcu możliwe jest znoszenie restrykcji – powiedział w środę na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. W jego opinii wszystkie dane wskazują, że apogeum piątej. fali epidemii koronawirusa w Polsce „mamy za sobą”. W związku z tym rząd podjął decyzję o poluzowaniu części restrykcji, m.in. dotyczących zasad izolacji i kwarantanny. Szczegóły wyjaśnił szef resortu zdrowia.

KORONAWIRUS – RAPORT



– Mam nadzieję ze w marcu będziemy mogli podejmować odważne, pełne już decyzje dot. znoszenia restrykcji, wprowadzania łagodniejszych regulacji, byśmy w wiosnę weszli w bardziej normalnym trybie funkcjonowania – powiedział na konferencji Adam Niedzielski.





Minister zdrowia „optymistą” co do końca pandemii

Obostrzenia – nowe zasady od 15 lutego

#wieszwiecej Polub nas

5 tys. łóżek wraca do zwykłego systemu leczenia

źródło: TVP Info, portal tvp.info, PAP

Jak podkreślił, w tej sytuacji jest optymistą: „Mamy do czynienia z początkiem końca pandemii”. Zauważył też, że inne kraje, które przed nami zmagały się z apogeum tej fali, znoszą już restrykcje.Zgodnie z zapowiedziami ministra Niedzielskiego, zmienią się m.in. zasady izolacji i kwarantanny.– System wymaga rewizji, zdefiniowania na nowo. Ale to kwestia nie tylko uproszczenia. Przebieg wariantu Omicron jest mniej zjadliwy, krótszy, co pozwala na podjęcie kilku kluczowych decyzji – uzasadniał minister.Co się zmieni?• Od 15 lutego stosowana będzie 7-dniowa izolacja, zamiast dotychczasowej, trwającej 10 dni.• Również od 15 lutego kwarantanna dla współdomowników będzie „naliczana” jedynie w okresie izolacji zakażonego członka rodziny.• Zikwidowana zostanie tzw. kwarantanny z kontaktu – dotycząca osób, któe miały kwarantannę na podstawie wywiadu epidemicznego.– To jest zjawisko, które oczywiście miało ogromne znaczenie chociażby w szkołach albo w środowisku pracy. Te kwarantanny zostaną zniesione. W ogóle takiej kwarantanny z kontaktu nie będziemy wprowadzali – powiedział Niedzielski.• Z koleizniesiona zostaje kwarantanna przyjazdowa.Niedzielski wyjaśnił, że obecna sytuacja w szpitalnictwie skłoniła rząd do podjęcia ważnych decyzji.– W tej chwili mamy na walkę z covidem przeznaczonych blisko 30 tys. łóżek. Te 30 tys. łóżek jest zajętych w dwóch trzecich – bo wczoraj mieliśmy pierwszy dzień spadku tego obłożenia i mamy poniżej 20 tys. hospitalizacji – poinformował.