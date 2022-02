Powrót do szkół. Rząd zdecydował ws. nauki zdalnej [WIDEO]

Od 21 lutego, czyli tydzień wcześniej niż planowaliśmy, wraca pełna nauka stacjonarna dla uczniów klas V-VIII – zapowiedział na konferencji prasowej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki od 27 stycznia zawieszone zostało stacjonarne funkcjonowanie szkół podstawowych dla uczniów klas V-VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych, przeszli oni na zdalne nauczanie. Miało ono potrwać do 27 lutego.



Uczniowie klas I-IV szkół podstawowych uczą się nadal stacjonarnie. Stacjonarnie pracują też placówki wychowania przedszkolnego.





Koniec nauki zdalnej. Czarnek podał termin

💬 21 lutego ogłaszamy definitywny koniec nauki zdalnej. Jestem przekonany, że do końca roku szkolnego będziemy mogli utrzymać tryb nauki stacjonarnej, aby dzieci mogły spokojnie się uczyć - minister @CzarnekP w @MZ_GOV_PL. pic.twitter.com/VjCM0mfby3 — Ministerstwo Edukacji i Nauki (@MEIN_GOV_PL) February 9, 2022

Czarnek oświadczył, że „priorytetem dla rządu, dla Ministerstwa Edukacji, dla Ministerstwa Zdrowia jest utrzymanie, kontynuowanie nauki stacjonarnej”. –– dodał.Stwierdził, że decyzja sprzed kilkunastu dni o nauce stacjonarnej była bardzo dobra. – Mogła przyczynić się do tego, że ta fala piąta rzeczywiście nie była tak rozpędzona, czy nie rozpędziła się aż tak, gdyby nie ta decyzja – stwierdził szef MEiN.

– Zawsze dbaliśmy o to, żeby kontynuować naukę stacjonarną do momentu, kiedy jest to możliwe i wprowadzać elementy nauki zdalnej, bo też nie całkowicie, tylko wtedy, kiedy jest to konieczne – podkreślał minister. Dziś – dodał – „pojawia się możliwość przyspieszenia powrotu do pełnej nauki stacjonarnej dla wszystkich roczników” dlatego zapadła decyzja o powrocie do tej formy nauki od 21 lutego.



– Nie przewidujemy na ten moment żadnych perturbacji. Gdyby się zdarzyły, jeżeli mamy jakiś nowy wariant, jakąś nową odmianę, jakąś nową falę - zawsze to mówiliśmy, że będziemy zawsze brać pod uwagę sytuację pandemiczną przy podejmowaniu decyzji z priorytetem nauki stacjonarnej – powiedział.



Minister zdrowia zaznaczył, że pandemia wiele razy nas zaskakiwała. – Tym najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest w zasadzie definitywny powrót do nauki stacjonarnej. Musiałoby się zdarzyć wiele złego, żebyśmy musieli tę decyzję odwracać – powiedział Niedzielski.

Powrót do nauczania stacjonarnego od 21 lutego. ⬇️ pic.twitter.com/vZNmJLHAjm — Ministerstwo Edukacji i Nauki (@MEIN_GOV_PL) February 9, 2022