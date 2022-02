Kryzys migracyjny na granicy Białorusią. Żaryn: Budowa zapory to konieczność

Budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej to konieczność, ale dobrze, że kwestie ochrony środowiska są brane pod uwagę – wskazał rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

We wpisie na Twitterze Żaryn załączył też tekst dostępny na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zaznaczono w nim, że budowana przez Polskę zapora na granicy polsko–białoruskiej ma wzmocnić bezpieczeństwo państwa przy jednoczesnym poszanowaniu interesów przyrody.



Jak zaznaczono, w trosce o potrzeby migracyjne dzikich zwierząt będzie ona wyposażona w specjalne przejścia dla zwierząt w celu likwidacji tzw. efektu barierowego – podobnie jak przy budowie autostrad.



GDOŚ podnosi, że graniczne rzeki, cieki wodne, tereny bagienne nie będą zagrodzone. Na tych odcinkach zostaną zastosowane inne systemy ochrony granicy, co umożliwi dzikim zwierzętom swobodne przekraczanie granicy.



GDOŚ podaje, że zaplanowano ponad 20 dużych przejść dla zwierząt (m.in. żubrów i innych dużych ssaków), a także bardzo wiele mniejszych przepustów.



Docelowo granica państwowa będzie objęta stałym monitoringiem elektronicznym, służącym także rejestrowaniu zachowań zwierząt, co pozwoli w razie potrzeby zwiększyć liczbę dużych przejść. GDOŚ zapewnia, że ogrodzenie nie będzie stanowić istotnej bariery dla dzikich zwierząt na szlaku migracji o znaczeniu paneuropejskim.

Kolejne zatrzymania

W dn.08.02 na terytorium próbowało nielegalnie przedostać się 20 cudzoziemców-ob.Egiptu,Iranu,Iraku,Jemenu,Syrii i Autonomii Palestyńskiej.

Za pomocnictwo zatrzymano ob.Ukrainy.

– W środę nad ranem zatrzymano kolejnych 10 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-białoruską w rejonie Dubicz Cerkiewnych. Wśród nich byli obywatele Gwinei i Pakistanu – poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska.Minionej doby zostało zatrzymanych 20 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Czeremsze. Wśród nich byli obywatele Egiptu, Iranu, Iraku.– 17 osób przeszło nad ranem w grupie. Najpierw przecięli concertinę i zostali zatrzymani przy granicy. Nie była to siłowa próba. Okazało się, że– poinformowała por. Michalska.Przekazała, że kolejne trzy osoby zostały zatrzymane wczoraj około godz. 15, również w rejonie Czeremchy.– W pobliżu granicy funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, którzy też patrolowali te tereny zauważyli samochód.W rezultacie zatrzymaliśmy trzech cudzoziemców – obywatela Syrii, Jemenu i Autonomii Palestyńskiej oraz pomocnika - obywatela Ukrainy, który przyjechał po nich samochodem na warszawskich numerach rejestracyjnych – uzupełniła rzeczniczka.