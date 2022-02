350 brytyjskich żołnierzy jest w drodze do Polski

W tej chwili w drodze do Polski jest 350 brytyjskich żołnierzy – potwierdził korespondent TVP w Londynie Dariusz Bohatkiewicz. To efekt wizyty ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka w Wielkiej Brytanii.

W poniedziałek po spotkaniu w Londynie z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem brytyjski minister obrony Ben Wallace zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowych 350 żołnierzy.



Żołnierze wzmocnią stuosobowy kontyngent brytyjskich wojsk inżynieryjnych, który Londyn wysłał już wcześniej do pomocy w kryzysie migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej. – Decyzja jest dowodem solidarności i bliskości Wielkiej Brytanii i Polski – mówił minister Ben Wallace



Jak sprecyzowało ministerstwo obrony w Londynie, żołnierze mają wspierać stronę polską w zakresie wspólnych ćwiczeń, planowania awaryjnego i budowania potencjału w obliczu gromadzenia się sił rosyjskich na granicy z Ukrainą.



Brytyjski rząd poinformował, że żołnierze, którzy przyjadą do Polski, to członkowie 45 Komanda piechoty morskiej (45 Commando), mającego bazę w Arbroath w Szkocji



– Polska i Zjednoczone Królestwo są gotowe do tego, żeby przez politykę odstraszania zniechęcić agresora do podejmowania agresywnych działań – podkreślił Błaszczak na konferencji prasowej po spotkaniu z Wallace'em.



– Doświadczenie historyczne mówi wprost: tylko zdecydowana polityka odstraszania zahamuje agresywną postawę rosyjską. Historycznie rzecz ujmując, możemy wskazać wiele przykładów tego, że polityka uległości tylko rozzuchwalała agresora – ocenił szef MON.



Agencja Reutera podała w środę, że w czwartek premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson przybędzie do Polski i spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz premierem Mateuszem Morawieckim. Politycy będą rozmawiać o sytuacji bezpieczeństwa wokół Ukrainy oraz o sytuacji na granicy z Białorusią.