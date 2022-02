Zagraniczna dziennikarka w szoku po słowach Wałęsy. „Nas wszystkich wodom zaleje”

Były prezydent Lech Wałęsa udzielił wywiadu dziennikarce z Rosji. Redaktorka dopytywała o sprawy związane z Ukrainą i NATO, ale w pewnym momencie polityk z Polski zaczął mówić o zmianach klimatu. Jego wizja przyszłości wyraźnie zbiła dziennikarkę z tropu.

O tym, że był to wywiad dla mediów z Rosji, świadczy krótki wpis Lecha Wałęsy.



W opublikowanym nagraniu słychać, jak były prezydent mówi: „Jeśli zwycięży... demagodzy, populiści... to uruchomiom te płyty tektoniczne, się okaże, że ziemia się przewinie, nas wszystkich zgniecie, wodom zaleje i powstaną nowe tereny, tak jak było z tamtymi, tak było trzy razy już na ziemi”.



Wałęsa zaznaczył, że zastanawia się, czy tak samo będzie po raz czwarty, „czy tym razem się wybronimy”.



Prowadząca rozmowę dziennikarka była zaskoczona. Zaproponowała, aby „zejść na ziemię” i jeszcze raz podkreśliła, że chciałaby rozmawiać o kryzysie na Wschodzie i ewentualnym przystąpieniu Ukrainy do NATO, a nie zmianach klimatycznych. Wałęsa jeszcze raz próbował odpowiedzieć na pytanie, ale redaktorka przyznała, że nie rozumie, co polityk miał na myśli.

