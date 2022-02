Morawiecki: Konsekwencje COVID-19 dotyczą nie tylko medycyny [WIDEO]

Konsekwencje COVID–19 zostaną z nami na dłużej, dotyczą one nie tylko medycyny, służby zdrowia, ale też edukacji, gospodarki czy spraw społecznych. Stąd poszerzenie kompetencyjne Rady ds. COVID–19 – powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki przed pierwszym posiedzeniem tego organu.

Morawiecki podkreślił, że „konsekwencje COVID–19, konsekwencje tej epidemii nie tylko zostaną z nami na rok 2022”.



– Ale jestem przekonany, że konsekwencje zostaną na dłużej; mają charakter w dużym stopniu związany z medycyną, ze służbą zdrowia, ale przecież dalece nie tylko. One mają ogromny wpływ na edukację, na funkcjonowanie gospodarki, na sprawy społeczne, na psychikę dzieci, młodzieży i dorosłych – zwracał uwagę premier.



Mówił, że to są tematy, które będą miały charakter priorytetowy. – I stąd poszerzenie kompetencyjne całej Rady ds. COVID–19 na sugestię pana przewodniczącego prof. Andrzej Horbana, ministra Adam Niedzielskiego, ministra Waldemara Kraski – mówił Morawiecki.



Podkreślił, że sytuacja jest wyjątkowa. – Jesteśmy poddawani różnego rodzaju presjom społecznym, publicznym, tych, którzy z jednej lub z drugiej strony mają taki a nie inny pogląd na to, czy należy akurat właśnie luzować różnego rodzaju rygory, obostrzenia, czy należy może postępować inaczej – zaznaczył premier.

Mówił, że rzeczywiście w „pewnym konflikcie stoją ze sobą z jednej strony racje medyczne, racje służby zdrowia, które mają wspólny mianownik pod nazwą prawda (...) i po drugiej stronie z kolei oczekiwania, które mają wspólny mianownik o charakterze, czy pod nazwą wolność”.



Wyjaśnił, że w tym drugim aspekcie „ludzie uważają, że mogą po prostu robić to, co uważają za właściwe”.



Morawiecki zaznaczył, że pojednanie tych dwóch wartości przyświecało rządowi od dwóch lat walki z epidemią.